Инженеры создали устройство AlterEgo для чтения мыслей 1 9.04.2018, 9:33

Прибор распознает слова, не произнесенные вслух.

Инженеры Массачусетского технологического института разработали устройство AlterEgo, которое может распознавать слова, не произнесенные вслух. Об этом пишет Science Daily.

Прибор AlterEgo может считывать слова, которые проговаривает про себя человек. Устройство считывает с лица нейромышечные сигналы, инициированные внутренней вербализацией. После этого нейросеть анализирует эти сигналы, соотнося их с конкретными словами.

В ходе исследований ученые провели множество экспериментов. Они описывают опыт с шахматной игрой, когда игрок мысленно передавал ходы противника компьютеру, получая ответы с самыми лучшими ходами.

В дальнейшем AlterEgo можно использовать как для военных целей, так и в системе здравоохранения, например, общения с людьми с когнитивными нарушениями.