Экономист: Беларуси пора готовиться к снижению российских нефтяных субсидий 9 9.04.2018, 9:37

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В ближайшие годы произойдет ухудшение условий поставок российской нефти.

Беларуси необходимо быть готовой к тому, что в ближайшие годы произойдет ухудшение условий поставок российской нефти, которое повлияет на перспективы экспорта и внутреннего потребления.

Это один из выводов, сделанных директором Исследовательского центра ИПМ Александром Чубриком по результатам исследования «Нефть как драйвер экономического роста: оценка со стороны спроса».

Важные решения не принимались из-за немотивированного оптимизма

Как рассказал Александр Чубрик в интервью Thinktanks.by, «оценки показывают, что вклад нефти в рост реального ВВП в среднесрочной перспективе равен нулю. При этом в определенные периоды нефть и нефтепродукты оказывали значительное влияние на экономический рост. В конце 2011 и первой половине 2012 года высокие темпы роста импорта нефти и крупные объемы реэкспорта нефтепродуктов обеспечили рост ВВП. В тот период экономика очень тяжело восстанавливалась после кризиса, и никто не ожидал роста, однако ВВП вырос более чем на 3% за счет нефти и нефтепродуктов, в том числе за счет реэкспортных схем, на которые Россия тогда закрывала глаза. Данная ситуация свидетельствует о том, насколько динамика белорусского ВВП уязвима к изменениям политических отношений с Россией».

За последнее десятилетие Беларусь несколько раз сталкивалась с падением ВВП, и экономические власти начинали всерьез обсуждать возможность проведения реформ. «Однако в эти периоды Россия давала нам послабления по условиям поставок нефти и по реэкспортным схемам. Это позволяло расти и без реформ, хотя и очень короткий период времени. Но этого периода роста было достаточно, чтобы важные решения не принимались на фоне немотивированного оптимизма. Экономическая политика до сих пор остается уязвимой к таким манипуляциям», - считает Александр Чубрик.

Налоговый маневр в России может сократить белорусский экспорт и внутреннее потребление нефтепродуктов

В дальнейшем льготы по нефти и нефтепродуктам будут зависеть не только от политических факторов. В ближайшие годы в России должен завершиться налоговый маневр, который приблизит к мировой цене как внутрироссийские цены, так и цены на поставки нефти в Беларусь. «Еще в 2008-2012 годах Москва увидела, что у российских нефтеперерабатывающих предприятий есть стимул продавать свою продукцию через Беларусь, уклоняясь от уплаты пошлин. Было принято решение начать снижение экспортных пошлин при одновременном повышении налога на добычу нефти. Когда этот налоговый маневр завершится, внутрироссийская цена на нефть и цена на нефть для Беларуси вплотную приблизятся к мировой цене», – сказал Александр Чубрик.

Повышение цены на нефть лишит белорусскую сторону преимуществ при экспорте нефтепродуктов. На возможность получения прибыли в этой сфере будут оказывать большое влияние транспортные издержки. «Беларуси будет выгодно поставлять нефтепродукты лишь в соседние страны – Украину, Литву, Латвию, Польшу. А значит, объемы экспорта могут сильно сократиться – примерно на треть по сравнению с «золотыми временами», – говорит Александр Чубрик.

Для того, чтобы не допустить падение объемов экспорта нефтепродуктов в Европу, необходимо пересмотреть линейку продуктов, производимых белорусскими НПЗ и переориентироваться на наиболее современную и востребованную в европейских странах продукцию.

Эксперт также отметил, что сегодня получение дешевой нефти из России дает возможность поддерживать низкие цены на нефтепродукты и на внутреннем рынке. Причем довольно значимая их часть вывозится для перепродажи за рубеж частными лицами. В случае роста цены на российскую нефть внутренние цены на нефтепродукты также придется повысить, что сделает бессмысленной приграничную торговлю. Это, как и непосредственно рост цен, значительно снизит внутреннее потребление нефтепродуктов. «Грядущее повышение цен на российскую нефть станет серьезным вызовом для внутреннего рынка, который привык к низким ценам на топливо», – отметил Чубрик.

Нужно помнить о том, что субсидии закончатся

Эксперт напомнил, что нефтяные субсидии неуклонно снижаются последние лет 15. И сегодня доля нефтепродуктов в структуре экспорта значительно ниже, чем была на пике получения льгот, когда она достигала почти 40%. Сегодня экспорт нефтепродуктов лишь ненамного превосходит экспорт продуктов питания. «Рассчитывать на то, что нефтяные льготы сохранятся – это немотивированный оптимизм», – подчеркнул Александр Чубрик.

«Если в нынешней ситуации просто продолжать пользоваться нефтяной субсидией, радуясь притоку денег, есть риск, что все это закончится в тот момент, когда деньги будут нужны больше всего. Это будет болезненно и для бюджета, и для экономики, и для людей. Чтобы обезопасить себя, нужно полагаться на нефтяную торговлю как на источник эффективных инвестиций предприятиям, то есть направлять деньги на модернизацию НПЗ, погашение госдолга и сберегать излишки. Нужна максимальная прозрачность всей нефтяной торговли, чтобы в статистике было видно, что мы продаем нефтепродукты по наилучшим ценам из возможных, без посреднических структур, и что все деньги от продажи приходят в Беларусь. Необходима также дорожная карта перехода к рыночным ценам для внутреннего рынка, которую нужно будет реализовывать по мере того, как Россия будет завершать свой налоговый маневр», – считает Александр Чубрик.