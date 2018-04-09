Северная Корея заявила о готовности к «разрядке» 3 9.04.2018, 9:48

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Предложение о денуклеаризации Корейского полуострова было направлено в администрацию Дональда Трампа.

Руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова, передает The Wall Street Journal.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", – сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа.

При этом он не стал уточнять, когда и каким образом северокорейская сторона дала понять о готовности к обсуждению этого вопросам, так как переговоры между сторонами ведутся в тайне, в них участвуют сотрудники разведки обеих стран.

Напомним, Ким Чен Ын предложил американскому лидеру провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.