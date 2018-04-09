Слетел третий декрет - покатится и первый 4 9.04.2018, 9:57

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Партия Николая Статкевича сделала заявление по поводу обновленного декрета «о тунеядцах».

Президиума БСДП (Народная Грамада) сделал официальное заявление по поводу декрета №1, ставшего новой версией «декрета о тунеядцах»:

«В прошлом году белорусским демократическим силам удалось добиться серьезной победы. Массовые народные выступления принудили режим отменить печально известный декрет №3 «О мерах по предотвращению социального иждивенчества».

Но власти не успокоились. 25 января 2018 г. издан декрет №1 «О содействии занятости», фактически повторяющий отмененный. Недавно определены категории безработных, подпадающих под действие этого декрета.

Власть не хочет создавать условия для достойного и продуктивного труда, не хочет помогать временно лишившимся работы, как это делается во всех нормальных странах. Напротив, она снова пытается обложить поборами тех, кто уже и так пострадал от ее провальной экономической политики.

Новый декрет дает закрытым комиссиям при местных органах власти право решать, кого считать «тунеядцами». В составе комиссий будут чиновники и представители «общественных организаций» - конечно же, не оппозиционных.

Эти комиссии наделены широчайшими полномочиями, включая право направлять временно неработающих в ЛТП. К карательной психиатрии и тюрьме добавится еще одна возможность изоляции инакомыслящих.

Неработающие будут платить 100% за жилищно-коммунальные услуги. В том числе за отопление. Ориентировочно это означает, что квитанции ЖКХ зимой вырастут минимум на 60%.

Скрытая безработица в регионах достигает колоссальных размеров. Новая версия декрета ударит по интересам 1,5 миллионов семей белорусов, работающих за границей.

Первомай - наш шанс защитить свои права. Слетел третий декрет - покатится и первый.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»