Жители Иркутска вышли на улицы, требуя отставки министра 1 9.04.2018, 10:15

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В российском городе прошла серия пикетов.

В Иркутске сегодня прошла серия пикетов горожан, возмущенных распоряжением федерального правительства России о сужении водоохранной зоны Байкала и проектом, который разрешает промышленный отстрел нерпы. Активисты требуют отставки министра природы России Сергея Донского за самовольно устранение защитного барьера озера, заявила редакции "Сибирь.Реалии" иркутянка Ольга Жакова.

По словам активистки, акцию она специально не координировала, только накануне вечером написала в соцсети о том, что выйдет на одиночный пикет в защиту озера Байкал. "Я сама удивилась, что идею поддержали такие известные активисты, как Любовь Аликина, Юлия Карельченко. Даже забайкалец Стас Захаров, оказавшийся в Иркутске, нас поддержал, – сообщила редакции "Сибирь.Реалии" Ольга Жакова.

По мнению активистов, чиновников минприроды следует уволить за некомпетентность, поскольку постановление об истреблении нерпы научно не обоснованно – исследования численности нерп, пересчет животных не проводили. "Они ссылаются на то, что нерпа гибнет якобы из-за большой численности популяции и питается омулем, которого в Байкале и без этого мало. Уже давно научно доказано, что нерпа не ест омуль и регулирует свою численность самостоятельно. Отсутствие рыбы в Байкале – это вина людей: несмотря на закон о запрете на лов омуля, промышленный масштаб вылова не прекратился. Кроме того, рыбы в Байкале мало из-за загрязнения озера: из 23 очистных сооружений работает на самом деле около 3", – заявила Жакова.

До 12 апреля против законопроекта о промышленном лове нерпы можно проголосовать на федеральном портале.

В феврале заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов предложил Минприроды России изменить правила рыболовства и разрешить промышленный лов байкальского эндемика. Идею чиновники обосновали повышенной численностью нерпы. Искусственное регулирование популяции байкальской нерпы и отстрел примерно 3-4 тысяч животных в год поддержал и директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд. В середине марта жители Прибайкалья, возмущенные инициативой министерства, создали петицию с просьбой защитить байкальский эндемик. За полмесяца инициатива против промышленного лова нерпы набрала почти 300 тысяч подписей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце марта подписал поправки в распоряжение правительства, исключив земли прибайкальских сел и деревень из границ водоохранной зоны озера, а сами границы сузил с исходных 60-80 километров до 200 метров. В конце прошлого года 20 жителей Иркутской области попытались оспорить в Верховном суде упомянутое распоряжение федерального правительства, однако суд признал расширение границ водоохранной зоны законным.