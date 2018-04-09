«Человек как машина: без движения ржавеет» 4 9.04.2018, 10:22

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Случчанин Александр Шеремет занимается спортом более 30 лет.

Он тренер спортивного зала Т-34 и организатор районных соревнований по жиму лёжа, пишет kurjer.info. Обладатель 52-сантиметровых бицепсов мечтает оборудовать бесплатный тренажёрный зал для слуцких школьников.

Про спорт 30 лет назад

Александр Шеремет занимается спортом с 12 лет. Начинал с турников на стадионе СШ № 6 и качалки в подвале дома.

«Ходили туда подпольно, а не как сейчас — официально. Мы шли в зал, чтобы заниматься, а не смотреть, какие там стены и потолок, как делают сейчас. Была одна цель — пожать, потянуть, — рассказывает Александр. — Если мои ровесники в 16 лет гордились, что могут выпить за раз три-пять литров пива, то я — тем, что жал 100 кг».

Тренер вспоминает, что они учились делать упражнения по вырезкам из спортивных журналов. Раньше информация была не так доступна, как сейчас.

Про тренировки и питание

Александр занимается три раза в неделю по 1−1,5 часа. Если впереди соревнования — пять раз в неделю. В основном он делает жим, становую тягу, приседания и другие упражнения с акцентом на бицепсы и ноги.

«Для меня было важным сделать бицепсы окружностью 50 см, потому что это крепкие и хорошие руки. Ими можно пожать, потянуть, оттянуть, притянуть. Например, в прессе я никакой красоты не вижу. Если бы мне несколько лет назад сказали, что у меня будут бицепсы 52 см, я бы засмеялся и не поверил, потому что сделать их сложно. Сложнее, чем накачать пресс», — рассказывает Александр.

Правильного питания он не придерживается, потому что 80% съеденных калорий сжигает в тренажёрном зале. На завтрак любит пельмени, пряники, халву. На обед — полноценное меню, в том числе сметану, булочки и компот. На ужин — творог, варёные яйца и протеин. В день обычно выпивает от двух до пяти литров воды.

От вредных привычек Александр отказался — не курит и не пьёт.

Последний раз он ходил на больничный восемь лет назад. Александр утверждает, что это благодаря постоянным физическим нагрузкам.

Про ровесников и усталость

«Кроме здоровья и спортивной формы, у меня всегда хорошее настроение. Я доволен жизнью в отличие от большинства моих ровесников, которые сами себя морально уничтожают. Они говорят: „Мне спорт не нужен. Я уже старый. На работе устал, времени нет“. И выбирают попить пиво с рыбкой перед телевизором», — рассказывает тренер.

Это просто отговорки, считает Александр, потому что он тоже работает, тоже устаёт, но время на спорт всегда находит.

«Я даже когда строителем на Севере работал с 8 до 20 часов, успевал в спортзал ходить и соревнования выигрывать.

Занимал призовые места по армрестлингу и жиму лёжа", — продолжает спортсмен.

Александр советует своим ровесникам:

- заниматься спортом, если не ради себя, то ради детей, чтобы служить для них хорошим примером;

- придерживаться правильного питания, если нет физической нагрузки, иначе легко набрать лишний вес.

«Когда машина стоит — она ржавеет. Так и с людьми», — напоминает тренер.

Про молодёжь и бесплатный спортзал

В 2015 году Александр открыл спортивный зал Т-34 в здании бывшего ПУ «Металлист».

«Заниматься с детьми не планировал. Один знакомый просил взять сына под свою опеку, но я отказался. Своё мнение поменял, когда проезжал на велосипеде мимо „Маяка“. Увидел там много подростков: кто пиво пьёт, кто курит», — вспоминает Александр.

Сына знакомого Дмитрия он всё же взял. Теперь парень регулярно занимается, перестал «зависать» в интернете, стал высыпаться. Вместе с ним на тренировки ходят ребята из СШ № 8.

У Александра есть желание сделать бесплатный спортивный зал для школьников в пустующем помещении рядом с залом Т-34. Он готов обустроить его за свой счёт. Однако оплату коммунальных услуг он не потянет.

По его словам, было бы здорово, если бы городские службы пошли навстречу и помогли решить этот вопрос — предоставили зал и льготы на услуги ЖКХ.

«Пусть лучше ребята занимаются у меня, чем болтаются по улице или сидят в „Маяке“, — говорит тренер. — Я бы их учил, как постоять за себя, что слабых обижать нельзя. Если детей так воспитывать, то драк, как возле ГДК, не будет».

Для молодёжи Александр организовывает соревнования по жиму лёжа, становой тяге, армрестлингу (при поддержке А. Жогло, А. Тишкевича, М. Лабковича, С. Радюка, А. Шалькевича, сотрудников КХП, где работает сторожем). В мае 2018 года турнир пройдёт в третий раз при поддержке предприятия, на котором он работает.

«В слуцких спортзалах занимается много парней, которые имеют хорошие результаты. Поэтому цель этих соревнований — показать всем свои силы», — говорит владелец тренажёрного зала.