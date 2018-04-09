«Ъ»: США введут новые санкции против России из-за ситуации в Сирии 9.04.2018, 10:33

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Новые меры в отношении России представит советник президента США Джон Болтон.

В Администрации президента США обсудят новые санкции против России после сообщений о применении химического оружия в Сирии. Об этом узнал «Коммерсант».

По информации издания, новые меры в отношении России представит советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, известный своими «радикальными взглядами».

Ранее 7 апреля сирийские правозащитники и медики заявили, что на город Дума была сброшена хлорная бомба. В результате химатаки, по некоторым данным, погибли десятки человек. Их число уточняется.

Власти США возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Они подчеркнули, что история применения химоружия президентом Башаром Асадом против своего народа «не подлежит сомнению». Трамп добавил, что союзники правительственных войск Сирии «дорого заплатят» за нападение.