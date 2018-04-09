Почему талантливый белорусский футболист уехал из Испании в «Барановичи» 1 9.04.2018, 10:42

1,220

Неожиданный поворот в карьере Мирослава Хлебосолова.

Мирослав Хлебосолов – один из самых способных белорусских игроков, родившихся на рубеже веков. В 2015-м уроженец Барановичей уехал в академию испанского «Леванте», а в прошлом году подписал полноценный контракт с валенсианцам. Однако в стартовом составе «лягушек» болельщики Мирослава так ни разу не увидели, а в марте он вернулся на Родину. Что произошло, попытался разузнать Тарас Щирый из «Трибуны».

У лучшего бомбардира в истории «Белшины» Андрея Хлебосолова два сына. В них «Хлеб», как Андрея Николаевича по-доброму называли бобруйские фанаты, с детства видел футболистов. И оба в раннем возрасте попробовали свои силы за рубежом. Дмитрий, старший сын, в 2009-м уехал в московский «Спартак», когда ему не было и 20, а Мирослав в 16 решил попробовать свои силы в Испании.

К тому времени способный парень уже был капитаном юношеской сборной, тренировался с «Барановичами» и играл на юношеском первенстве страны за «Минск».

- Мирослав – коммуникабельный, общительный, неконфликтный в быту парень, с которым никогда не было проблем, – вспоминает своего подопечного тренер сборной Беларуси 1999 года рождения Роман Киренкин. – У него есть лидерские качества. Может завести команду и в раздевалке, и на поле, может сыграть через не могу. Техничный и умный футболист. Может и пас скрытый отдать, и по-другому нестандартно сыграть, что немаловажно для нападающего. Его лучшие качества – зацепиться за мяч, обыграть один в один, создать численное преимущество. Может действовать и в оттяжке. Если нужно, и в обороне отработает. Так что не просто так в Испанию попал.

Андрей Хлебосолов рассказывал, что уехать на Пиренеи сыну помогла случайность. В январе 2015-го Мирославу сообщили, что белоруска Марта Шейма, проживающая в Испании, готова помочь с организацией стажировки в академии клуба «Леванте» из Ла Лиги. Да, это не «Реал» или «Барселона», но у клуба прекрасный комплекс полей, школа, в которой занимаются порядка 800 человек, а среди воспитанников – экс-игрок сборной Испании Хуанфран и трехкратный победитель Лиги Европы Висенте Иборра. Мирослав сам подготовил видеонарезку, отправил ее в Испанию и через несколько месяцев получил приглашение на стажировку, а позже и вовсе был зачислен в академию.

Хлебосолов-младший не скрывал, что доволен всем происходящим. Его приятно удивляли высокие скорости на тренировках и то, что футболисты основы могут за кружкой кофе спокойно общаться с ребятами из молодежной команды. Мирас, как прозвали белоруса в коллективе, был в Испании на полном обеспечении клуба. Тренировки совмещал с учебой. Так начиналась его испанская история.

В начале августа 2017-го белорус за «Леванте» сыграл в международном молодежном турнире «Котиф», в котором, к примеру, участвовали бразильский «Сантос», мадридский «Атлетико», «Севилья», сборные России и Мавритании. «Леванте» занял третье место, а гол Мирослава помог команде выйти в полуфинал. Вот этот мяч.

Нынешний сезон Мирослав начал в третьей команде «Леванте», выступающей в молодежном чемпионате Испании. Это последний уровень академического футбола. Выше лишь вторая команда и основа. Перед стартом чемпионата белорус выглядел достаточно бодро и рассчитывал после сезона пойти на повышение. Да и тренер Хосе Виальта, по словам Хлебосолова, проявлял к нему доверие. И начал турнир белорус неплохо. Да, пропустил игры с «Вильярреалом» и «Торре Пачеко», но в поединке с «Толедо» отметился дублем. Кроме того, Мирослав продолжал выступать за юношескую сборную.

Нынешний сезон Мирослав начал в третьей команде «Леванте», выступающей в молодежном чемпионате Испании. Это последний уровень академического футбола. Выше лишь вторая команда и основа. Перед стартом чемпионата белорус выглядел достаточно бодро и рассчитывал после сезона пойти на повышение. Да и тренер Хосе Виальта, по словам Хлебосолова, проявлял к нему доверие. И начал турнир белорус неплохо. Да, пропустил игры с «Вильярреалом» и «Торре Пачеко», но в поединке с «Толедо» отметился дублем. Кроме того, Мирослав продолжал выступать за юношескую сборную.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, мы позвонили самому Мирославу, но от комментариев он отказался. Слово взял отец:

– Отзывы о нем в Испании были хорошими. В нем видели перспективу. Обсуждали уже даже новый контракт. И я был очень удивлен поведением испанцев. Получилось так, что сына не ставили в состав и не давали играть, – говорит Андрей Хлебосолов. – У «Леванте» как-то сломались два нападающих, Мирослав думал, что будет играть, но в атаку выпустили защитника, а его даже не включили в заявку. Он спрашивал, почему так происходит, но тренеры отворачивали головы. Не думал, что в Испании могут поступить так некорректно. В итоге мы разорвали контракт по обоюдному соглашению сторон. И я не думаю, что отъезд домой – это минус карьере. Клуб он найдет себе по-любому. И даже солиднее, чем «Леванте», при всем к нему уважении.

Евгений Гайдук считает, что Мирослав мог начать сезон в одном из клубов высшей лиги. Тем более интерес к нему со стороны элитных белорусских команд был. Но футболист вместе с отцом решили продолжить карьеру в «Барановичах». Будет ли летом предпринята попытка вернуться на Запад? Менеджер футболиста считает, что в этом вопросе все будет зависеть исключительно от игры Мирослава.

Парень хоть и не осуществил своего желания – не попал в основу «Леванте», но, по мнению Романа Киренкина, испанский период пошел ему исключительно на пользу, и у тренера претензий по играм за юношескую сборную к Хлебосолову меньше всего.

- Футбольная жизнь такова, что всегда нужно доказывать, стремиться к чему-то, – говорит Киренкин. – И если не получилось то, что ты хотел, значит, работать нужно в два раза больше. Я, если честно, верю и надеюсь, что у Мирослава все будет хорошо. Главное – у него голова на плечах. Он не балагур. Он живет футболом и хочет в нем чего-то добиться. Есть ведь талантливые ребята, которые работать не хотят. А он – ответственный.

Главный тренер «Барановичей» Иван Крутов, помогавший Киренкину в юношеской сборной, называет приход Мирослава усилением для команды и по уровню мастерства сравнивает подопечного с Виталием Лисаковичем.

- Мирослав был лидером в своей сборной. Он – один из лучших нападающих своего возраста в стране. Из-за того, что Хлебосолов был в Испании, за ним особо не следили. Он просто не так распиарен. Мирослав – добротный футболист. Думаю, в первой лиге нам поможет. Он нам, мы – ему. Пускай попробует мужского футбола. Но, думаю, через полгода он все-таки уедет.

- Какая у него физическая форма?

- Присоединился он к команде чуть поздновато – в марте. Мы уже были в заключительной фазе предсезонной подготовки, и ему немножко нужно набрать формы. Но, думаю, благодаря играм к третьему или четвертому туру он будет в оптимальных кондициях.

В минувшую субботу «Барановичи» провели первый матч в этом сезоне, уступив на выезде «Сморгони». Мирослав Хлебосолов не выходил на поле и даже не попал в заявку. Из Королевской испанской футбольной федерации еще не пришел трансферный лист 19-летнего форварда.