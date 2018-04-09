S&P: «Молочная война» серьезно ударит по экономике Беларуси 2 9.04.2018, 10:47

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Белорусская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от поставок сырьевых товаров в РФ.

6 апреля международное агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне, сообщает tut.by.

Вместе с тем, белорусская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от сырьевых товаров, отмечают эксперты.

Так, на топливную, химическую и металлургическую продукцию приходится почти 50% экспорта страны. Кроме того, Россия остается важным потребителем машиностроительной и молочной продукции предприятий Беларуси. Если цены на нефть будут падать, то это негативно повлияет на показатели РФ и, как следствие, на объемы белорусского экспорта.

В S&P считают, что риски также связаны с часто неустойчивым характером отношений между двумя странами. «Наиболее серьезные разногласия, возникшие в последнее время, связаны с закупочными ценами на российский газ и были разрешены в 2017 г., однако нельзя исключать возможности возникновения новых спорных вопросов», — говорится в отчете агентства.

Одним из источников новых разногласий может стать желание РФ частично перевести пути реализации белорусских нефтепродуктов из портов стран Балтии в российские порты. Беларуси выгоднее статус-кво.

В последние месяцы также возникли разногласия по поводу поставки белорусской молочной продукции, вызванные вопросами безопасности этой продукции для населения России. По оценкам правительства Беларуси, влияние этого фактора на рост экономики в данный момент несущественно. Однако учитывая, что на долю российского рынка приходится более 40% объемов внешней торговли, дальнейшая эскалация этого вопроса может привести к негативным последствиям для экономики Беларуси, считают аналитики S&P.