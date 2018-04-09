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Мова будзе жыць!

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  • Виктор Горбачев
  • 9.04.2018, 11:18
Виктор Горбачев
Фото: Facebook

Значит и мы будем жить.

Погода шепчет. Собака рыщет. Лепота. На мир смотрю сплющенными глазами. Солнышко светит. По сторонам смотрю. На природу. На людей. Проходящих или стоящих.

Прохожу около уличной беседки. Рядышком. В ней сидит девчонка. В руках книга. Читает. Понимаете? Не сотовый телефон — настоящая книга! В наше-то время и час. Ну, бывает. Угораздило же спросить, «что читаем»? И, после ответа, — чуть не онемел. Василь Быкаў— «Жураўліны крык». Девчонке 15 лет. В руках книга Быкова. Понимаете? Ладно бы книга в руках. Следующий удар меня хватил, когда понял, что книга на белорусском языке!

Вся и полностью! Все буквы на белорусском языке. И это еще был не последний удар. Гвоздем программы была ее речь. Разговор со мною был на белорусском языке! Полностью. На чистой мове. И вот тут я «одурел и очумел». Спросил, почему разговаривает на белорусском языке? Посмотрела на меня как на большого и взрослого идиота.

И ответила — мы же в Беларуси живем и язык тут такой. Надо знать! 15 лет ребенку. И меня пристыдила. Задумался сам над собою. А я все себя не переломлю и не заговорю на белорусском языке. Хоть и взрослый дядя. Пора уж! Поинтересовался. Не родители ли ее учат и говорят тоже на белорусском языке? Нет. Родители чисто по русски говорят, а она всегда на белорусском. Сама. А я? Сказал ей спасибо за верность языку и пожелал удачи. Тихим сапом и боком пошел с бобиком дальше.

Вот, братья и сестры! Сама! На белорусском языке! Значит, будем жить. И будет такая страна. И быть мове во веки веков. Молодежь ее не забывает.

Мова будзе жыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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