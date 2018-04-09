Под Брестом начинаются маневры с российскими десантниками, воевавшими в Чечне, Грузии и Крыму 5 9.04.2018, 11:24

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Во время маневров планируются боевые стрельбы и десантирование.

Под Брестом начинаются совместные тактические маневры подразделений сил специальных операций белорусской армии и воздушно-десантных войск российской армии, передает «Радыё Свабода».

От белорусской армии в маневрах будут участвовать военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Бресте, от российских вооруженных сил - десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из-под Пскова.

Всего в маневрах примет участие до батальона военных.

«Маневры пройдут на полигоне Брестский. 9 апреля состоится торжественное открытие маневров, а активная фаза пройдет с 10 по 12 апреля, планируются боевые стрельбы и десантирование», - сообщает Минобороны Беларуси.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия известна участием в обеих чеченских войнах 1994-1995 и 1999-2004 годов, в войне в Грузии в 2008 году и аннексии украинского Крыма в 2014 году. Информационные источники в Пскове сообщали и об участии бойцов 76-й десантно-штурмовой дивизии в боях на Донбассе, что командование российских войск отрицает.