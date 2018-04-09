ALEKSEEV: Вижу хороший знак, который будет сопутствовать моему выступлению на «Евровидении» 9.04.2018, 11:26

Никита Алексеев

Фото: tut.by

Представляющий Беларусь певец рассказал о том, что надеется на магию чисел.

Ровно через месяц, 8 мая, в Лиссабоне начнется конкурс «Евровидение». Беларусь на нем представит украинский певец ALEKSEEV, который выступит в первом полуфинале. Судя по всему, рассчитывает он не только на свои вокальные данные, но и на магию чисел, сообщает БелТА.

- Я выступаю 8 мая под номером 8 с песней «Навсегда», которая в определенном смысле означает бесконечность, а число 8 очень похоже на знак бесконечности. Я вижу в этом хороший знак, который будет сопутствовать моему удачному выступлению, - рассказал ALEKSEEV.

Номер на «Евровидение» тоже готов. Детали неизвестны, но выступление точно будет не таким, как на национальном отборе (там ALEKSEEV был в одежде со светодиодами, которые повторяли рисунок на заднике). Сама песня Forever, вокруг которой развернулось немало скандалов, тоже немного изменилась.

- Это очень личный номер. Трепетная работа, которая очень хорошо выражает мое внутреннее состояние. Мы очень долго искали, как должна звучать песня. Было несколько идей постановки. Сейчас это все в очень приятном балансе. Есть в этом творческая гармония, - прокомментировал ALEKSEEV.

Первый полуфинал «Евровидения», где выступает Беларусь, пройдет 8 мая, второй - 10 мая. Финал будет 12 мая.