Акции олигарха Дерипаски обвалились почти на 50% 5 9.04.2018, 11:34

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Олег Дерипаска

Руководство «Русала» заявило о возможности технического дефолта в связи с санкциями США.

После введения США новых санкций в отношении РФ акции российской алюминиевой компании "Русал" потеряли почти половину своей стоимости. По данным на 9.55 (по Минску) в понедельник, 9 апреля, акции попавшей в санкционный список United Company Rusal, значительная доля которой принадлежит Олегу Дерипаске, на Гонконгской фондовой бирже упали на 48,49 процента (на 2,25 гонконгского доллара до 2,39 доллара), сообщается на сайте биржи.

Между тем руководство "Русала" предупредило о риске технического дефолта компании в отношении ряда кредитных обязательств. Высоковероятно, что санкции США окажут негативный эффект на бизнес компании и перспективы ее развития, говорится в заявлении "Русала". Публикация годового отчета за 2017 год может быть отложена.

Санкции против 24 россиян и 14 компаний

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад", в их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние семи российских миллиардеров, угодивших под санкции, в день их введения сократилось более чем на 1,25 млрд долларов. Больше остальных пострадал Олег Дерипаска, потерявший более 15 процентов своих активов. Состояние Сулеймана Керимова сократилось на 3,9 процента, Виктора Вексельберга - на 0,4 процента.