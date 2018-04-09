МИД Беларуси направил ноту в посольство Турции 9.04.2018, 11:40

1,485

Причиной стало нарушение ПДД водителем дипломатического авто.

Время от времени читатели onliner.by сообщают о фактах нарушения ПДД водителями автомобилей с дипломатическими номерами. Чаще всего речь идет о нарушениях правил остановки и стоянки. Ранее в Министерстве иностранных дел заявляли, что внимательно отслеживают каждый такой факт и принимают соответствующие меры. Так что же это на самом деле значит?

Недавний пример: 7 марта недалеко от железнодорожного вокзала наш читатель с ником prosta сфотографировал автомобиль BMW с дипломатическими номерами, стоящий на тротуаре недалеко от железнодорожного вокзала. Автор снимка утверждает, что сделал водителю замечание, однако взаимопонимания не удалось найти.

— Водитель меня отшил, сказал что-то вроде: «Чего надо? Иди куда шел!» — рассказал prosta.

Об этом инциденте узнали в Министерстве иностранных дел Беларуси. Сегодня в МИД сообщили корреспонденту оnliner.by о принятых мерах.

— Информируем, что в посольство Турции была направлена соответствующая нота. В ответ получено заверение о неукоснительном соблюдении впредь Правил дорожного движения, — отметили в МИД.

Еще раз напомним, что ранее МИД Беларуси выступил с официальным комментарием, в котором настойчиво призвал дипломатический корпус, аккредитованный в Беларуси, соблюдать Закон Республики Беларусь «О дорожном движении».

— Определенные привилегии и иммунитеты не дают индульгенцию на вседозволенность, в особенности на дороге. Правила дорожного движения — это Закон. А кроме того, их не зря называют «правилами жизни»: несоблюдение норм поведения на дороге чревато трагическими последствиями, в том числе для самих нарушителей, от которых никакие дипломатические иммунитеты не защитят, — заявили тогда в МИД.