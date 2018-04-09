Starbucks предлагает $10 миллионов за экологическую чашку для кофе 2 9.04.2018, 11:47

Компания объявила щедрую награду для победителя конкурса.

Одноразовый пластик – это отдельная огромная проблема, когда речь идет об отходах в океанах, которые наносят ущерб здоровью морским обитателям, и, в конечном счете, попадает в нашу питьевую воду.

Невидимый глазу пластик, о котором многие потребители не задумываются, - это распространенные одноразовые бумажные стаканчики. Многие ошибочно полагают, что чашки, из которых они выпивают свой кофе, подлежат вторичной переработке, но на самом деле эти стаканчики обработаны тонким слоем пластика для сохранения водонепроницаемости, сообщает facepla.net.

Большинство установок по переработке не обладают технической возможностью для удаления этой пластмассовой подкладки, поэтому такие одноразовые бумажные стаканчики заканчивают свой путь как обычные отходы и попадают на свалку.

Starbucks начал сотрудничать с Closed Loop Partners, инвестиционной компанией, которая поддерживает устойчивые потребительские товары, передовые технологии переработки и развитие круговой безотходной экономики.

В пресс-релизе они приводят статистику, подсчитав, что ежегодно продается более 600 миллиардов бумажных и пластиковых стаканчиков. Starbucks утверждает, что их компания ответственна всего за один процент от этого числа, но это не много ни мало, 60 000 000 стаканчиков. Ежегодно. Тем не менее, компания пытается поощрять некоторые инновации, которые могут решить проблему.

The NextGen Cup Challenge - это конкурс, предлагающий 10 миллионов долларов человеку или группе людей, которые смогут разработать перерабатываемый стаканчик для кофе.

«Благодаря такому партнерству этот конкурс позволит изобретателям и предпринимателям, имеющим финансовые, технические и экспертные ресурсы, быстро отслеживать глобальные решения и получать доступ к этим инновациям через систему, чтобы вернуться в цепочку поставок», - сказал Роб Каплан (Rob Kaplan), управляющий директор Closed Loop Partners.

Команда разработчиков Starbucks в настоящее время также работает над решением сложной задачи, разработав вкладыш для чашки, который могут быть биоразлагаемыми.

Еще они тестируют модель стаканчика, частично изготовленного из материалов на основе растений, но он должен соответствовать стандартам по охране труда и технике безопасности для работы с горячей жидкостью.

Одноразовые стаканчики, которые компания использует в настоящее время, на 10% состоят из вторичного волокна вторсырья и могут быть переработаны на нескольких предприятиях по переработке.

Но конечно же, более эффективным действием будет разработать лучшую чашку, чем модернизировать каждый объект по переработке по всему миру.

Крупная компания как Starbucks, внося изменения в свою производственную линию, может иметь цепной эффект на потребительские отходы. Эта проблема может быть толчком, необходимым для поиска технического решения проблемы пластиковых одноразовых кофейных стаканчиков.

«Разработка материалов, которые выдерживает горячие жидкости и являются коммерчески жизнеспособными, невероятно тяжелый процесс, но мы считаем, что решение существует не только для наших чашек, но и для других продуктов, таких как пластиковые соломинки», - сказала Ребекка Циммер (Rebecca Zimmer), директор по глобальному воздействию на окружающую среду.