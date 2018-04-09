Синоптики: Начало недели будет очень теплым 9.04.2018, 11:58

Температурный фон на неделе будет выше климатической нормы.

Начало недели будет очень теплым, но в середине недели «похолодает». Впрочем, температурный фон все равно останется немного выше климатической нормы. Об этом tut.by сообщает Белгидромет Минприроды.

Во вторник, 10 апреля, погодные условия в основном будет определять область повышенного давления, лишь по северу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается очень теплая погода. Ночью по северо-западу, днем преимущественно в северо-восточных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, на остальной территории страны будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…+11°С, максимальная днем +15… +21°С, по юго-западу воздух прогреется до +24°С.

11 апреля, в среду, малоактивный атмосферный фронт вызовет в отдельных районах страны кратковременные дожди. За фронтом на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух со Скандинавии — температура слегка понизится. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…+8°С, максимальная днем +10…+15°С, лишь в южных районах еще тепло — ночью +9…+12°С, днем +16…+20°С.

В четверг, 12 апреля, ночью и утром под влиянием атмосферного фронта в отдельных районах Беларуси еще пройдут кратковременные дожди, днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+5°С, максимальная температура во второй половине дня повысится до +10…+16°С; в южных районах страны ночью +6…+10°С, днем +17…+19°С.

13 апреля, в пятницу, погодные условия будет в основном определять область повышенного давления, так что будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+4°С, максимальная температура днем +10…+16°С; в юго-западных районах ночная температура +5…+9°С, днем +17…+19°С.