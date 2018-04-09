Правозащитник выступил в защиту семей 9.04.2018, 12:12

Алесь Капуцкий

В последние годы участились случаи изъятия у родителей детей по решению внесудебных органов.

Молодеченский правозащитник Алесь Капуцкий направил некоторым «депутатам» «палаты представителей» обращение о проверке соответствия нормативных актов Конституции Беларуси, касающиеся изъятия детей у родителей, сообщает правозащитный центр «Весна».

В обращении, в частности, говорится о том, что в последние годы в нашей стране участились случаи изъятия у родителей (одного из родителей) детей по решению внесудебных органов, и этому способствует Кодекс Беларуси о семье и браке, а также декрет Лукашенко № 18 от 24.11.2006 г. «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Правозащитник считает, что данные нормативные акты противоречат Конституции Беларуси и Конвенции ООН о правах ребенка, которую ратифицировала наша страна.

Так, ч.4 ст.32 Конституции Беларуси говорит: "Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, которые их заменяют, только на основании решения суда, если родители или другие лица, которые их заменяют, не выполняют своих обязанностей". О том же говорит и ч.1 ст.9 Конвенции ООН о правах ребенка: «Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не расставалась со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применяемой законом и процедурами, если такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка».

Как видно, и Конституция Беларуси и Конвенция ООН в качестве органа, правомочного принять решение об отобрании ребенка у родителей, указывают только на судебный орган, как единственный орган, имеющий соответствующие полномочия.

"Нормы о наделении других государственных органов, кроме суда, полномочиями принимать решения об изъятии ребенка в семье (родителя), которые закреплены в Кодексе о браке и семье, и в декрете №18, противоречат норме Конституции Беларуси, которая соотносится со ст.9 Конвенции ООН о правах ребенка и являются юридически ничтожными," - указывает в обращении Алеcь Капуцкий.

Поэтому правозащитник и просит «депутатов» инициировать в «палате представителей» принятие обращения в Конституционный Суд Беларуси о проверке на соответствие вышеприведенных нормативных актов Конституции Беларуси.