Названы 10 автомобилей, которые гораздо лучше, чем кажутся 9.04.2018, 12:17

Этим маркам авто необходимо дать второй шанс.

Какой бы ни была причина, есть определенная группа несоответствия транспортных средств, от которых большинство людей отказались, проигнорировали или не дали справедливый шанс. Неужели все они заслужили такое неуважение? Сайт avtodream.org пишет об автомобилях, 10 из которых перечислены ниже. Эти ТОП-10 самых недооцененных машин на самом деле весьма хороши, но не получили уважение, которого они заслуживают, независимо от того, что вы, возможно, слышали о них.

Acura RLX Sport Hybrid

Acura RLX является одной из самых забытых больших роскошных автомобилей на рынке. Не имея никакого реального стиля или высокой производительности, rlx выглядит неконкурентоспособной на бумаге. Но спортивный гибрид имеет много всякого, чтобы предложить. 377 лошадиных сил с общей системой векторизации крутящего момента, привод на все колеса. rlx может перевозить пять взрослых в роскоши и все по цене, начиная больше чем $60,000.

Buick Verano Turbo

Бедный Buick Verano является нелюбимым средним ребенком. Некоторые смотрят на него как на Chevrolet Cruze с завышенной ценой, в то время как другие считают, что он компактный, но не может соперничать с роскошью тяжеловесов. Это компактный автомобиль, как Acura ILX, который стоит чуть более чем $30,000 и поставляется с 250-сильным турбированным двигателем с шести-ступенчатой ручной коробкой передач. Добавить в стильный интерьер изысканный экстерьер и у Verano действительно должно быть по больше покупателей.

Cadillac XTS

Это отличный вариант для водителей, которые регулярно перевозят пассажиров. Там полно техники и еще 420 лошадиных сил и привод на все колеса в спортивном варианте. Это отличный вариант для водителей, которые регулярно перевозят пассажиров.

Dodge Journey

Хотя Dodge и считают уже устаревшим, но новые обновления позволяют ему держаться на рынке очень даже хорошо. Почему? Потому что стоимость и комплектация его очень низкая, что делает его достаточно доступным.

Honda Ridgeline

Ridgeline - это автомобиль, который нужно любить или ненавидеть. У этого автомобиля большой рынок, но не всем нужен такой "большой" внедорожник. Уже целые поколения пытаются создать на рынке конкуренцию от других авто на базе пикапов, но ненавистники все также будут призирать их. Как не крути, а есть люди, которым не нужен больше грузовик, чем этот.

Honda CR-Z

Возможно Honda CR-Z не должна была продаваться под видом наследника CR-X, так как была обречена на провал, но в то же время было объявлено, что модель будет иметь гибридную трансмиссию. Весело, своеобразно и эффективно. CR-Z не плохой автомобиль.

Infiniti QX50

В то время, как многие его конкуренты пошли в турбированные двигатели с четырьмя цилиндрами и приводом на передние колеса, то QX50 остался прежним. Большой, мускулистый V6 Infiniti поставляет тонну гладкой мощности в первую очередь на задние колеса через надлежащий крутящий момент полноприводной системы. Также QX50 доставляет отменное удовольствие от вождения.

Lincoln Navigator

Вы и так все знаете. Навигатор выступает в главной роли динозавра. Он является пережитком ушедшей эпохи больших, внедорожных монстров. Ну, это все может быть правдой, но навигатор по-прежнему имеет много предложений. Сейчас он оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем V6. Лучше среди всех, он все еще может буксировать лодку, перевозить восемь пассажиров и тонну груза не нарушая при этом тихий, безмятежный комфорт.

Mitsubishi Outlander

У Mitsubishi был непростой период в Северной Америке в последнее время и многие предполагают, что это потому, что продукция этой марки не очень хорошая. Это не совсем правда, так как некоторые модели прилично конкурентоспособные. Например Outlander - это единственный маленький кроссовер, который вместе с Dodge Journey может предложить V6 двигатель. В нем был изменен экстерьер и добавлены некоторые фантастические функции. Поэтому - это очень даже не плохой автомобиль.

Smart Fortwo

Ни один автомобиль в новейшей истории, вероятно, не был мишенью шуток гораздо больше, чем на Smart Fortwo. Это как Джастин Бибер автомобильного мира.