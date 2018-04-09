Молодой витебчанин ставит в США рекорды по метанию молота 9.04.2018, 12:33

Глеб Дударев

Глеб Дударев учится на втором курсе Канзасского университета.

Глеб Дударев из Витебска учится сейчас на втором курсе Канзасского университета в США и ставит рекорды по метанию молота. Пока – для своего учебного заведения.

Об этом сообщает интернет-сайт kuathletics.com (перевод — belmir.by), посвященный спортивной деятельности университета.

В частности, в минувшую пятницу на 39-м чемпионате Sun Angel Track Classic, который проходит сейчас в городе Темпе, штат Аризона, Дударев метнул снаряд на 74 метра и 35 сантиметров.

Это стало лучшим результатом Канзасского университета за всю его историю. Хотя и предыдущий рекорд – 74 метра и 20 сантиметров – тоже был установлен белорусом.

Мало того: нынешний бросок получился вторым результатом сезона для всей американской NCAA – Национальной ассоциации студенческого спорта.

Pекордной оказалась четвертая попытка. В первой Глеб показал 72,33 метра, вторую «запорол», третья принесла 42,43 метра, пятая – 74,32, шестая – 73,96.

Белорус уже отличался и на других соревнованиях. Так, в 2017-м он стал чемпионом «Big 12», где борются спортсмены 12 университетов, и завоевал третье место на первенстве Америки.

В интервью Дударев рассказывает, что постоянно общается с близкими, оставшимися в Беларуси, любит свою страну, гордится ею и считает себя патриотом.

У Глеба есть сестра Анастасия. Его мать также успешно занималась метанием молота, а бабушка – диска. В свободное время парень любит рыбачить.