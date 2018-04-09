Власти хотят перевести стрелки на «тунеядцев» 9.04.2018, 12:44

Тамара Сергей

Это аморальное поведение государства по отношению к своим гражданам.

Об этом сайту Сharter97.org заявила юрист и правозащитница Тамара Сергей, комментируя обновленный декрет о «тунеядцах»:

- Как юрист могу сказать, что если мы посмотрим на декрет о «тунеядцах» с точки зрения Конституции, в которой прописаны права и свободы нашего народа, то это прямое ее нарушение. Идет принуждение, вынуждение, вовлечение - можно по-разному говорить, но суть остается неизменной. Людей пытаются вовлечь в труд в рамках нашей страны.

Не секрет, что найти работу в нашей стране очень сложно. Найти достойную работу - еще сложнее, найти работу, которая обеспечит тебя и твою семью - крайне сложно.

На данном этапе развития нашей страны, многие белорусы вынуждены выезжать на работу за границу. Именно наше государство, его организация, действующая система, заставляет людей искать лучшую долю за границей. Они покидают свои семьи, родные места, а наша власть, которая не смогла обеспечить этим людям достойное существование, хочет, чтобы они все равно платили.

Это вопрос не только социальный, но и политический. Его нужно рассматривать в контексте того, что правительство не справляется со своими обязанностями.

Декрет о «тунеядцах» - попытка перевести стрелки. Власти пытаются получить выгоду даже из денег, заработанных на чужбине в тяжелых условиях. Горьких денег. Это аморальное поведение государства по отношению к своим гражданам. Мы прекрасно понимаем, что в нашей стране нет достойных условий для жизни. Государство не функционирует нормально. Мы наблюдаем сбой во всех механизмах управления.

Я считаю, что декрет о «тунеядцах» - красноречивый показатель неэффективности нашего государства.

- Как вы думаете, какая судьба ждет обновленный декрет о «тунеядцах»?

- Когда правительство принимает какой-то закон или нормативный акт, его действия просчитываются. Это нормальная мировая практика.

Если власти будут стоять на своем, то те затраты, которые будут сделаны для осуществления декрета, превзойдут все возможные дивиденды для бюджета. С экономической точки зрения - полный провал. Социальная же и политическая составляющая - показатель неэффективности и аморальности правительства. Ведь, повторюсь, многие белорусы вынуждены работать за границей в нечеловеческих условиях.