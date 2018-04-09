В Беларуси вводят плату за жилые помещения в общежитиях 3 9.04.2018, 12:58

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Из-за этого у жильцов заметно потяжелели «платежки».

Регионы один за другим вводят плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях, из-за чего для жильцов заметно «потяжелели» платежки. Стоимость проживания в «общагах» предприятий и организаций выросла от 24 до 96%, сообщает tut.by.

С 3 марта плата за пользование жилыми помещениями в общежитиях выросла в Могилевской области, а с 1 апреля — в Витебской.

К примеру, в Могилеве и Бобруйске в общежитиях первой категории (при условии, что есть холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), центральное отопление) — 1,83 рубля за 1 квадратный метр, в других городах и поселках городского типа области — 1,22 рубля, а в других населенных пунктах — 0,49 рубля.

Ранее новый механизм вычисления размера арендной платы для жильцов общежитий ввели в Минске и Минской области (за исключением кампусов учреждений образования). Плата будет прежде всего зависеть от площади и категории общежития.

К первой категории общежитий будут относить те, в которых в блоках есть комнаты, санузел и кухня, ко второй — те, где в блоках есть комнаты и санузел, а кухня общего пользования находится на этаже, к третьей — те, в которых в блоках есть только комнаты, а кухни, санузлы и душевые помещения — общего пользования.

Размер платы за пользование жилыми помещениями в общежитиях определяют исходя из базовой ставки в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц соразмерно общей площади занимаемого жилого помещения.

Приводится формула расчета суммы ежемесячной платы за проживание:

плата = БС х К1 х К2 х S.

При этом БС — это базовая ставка, которая равна базовой величине, умноженной на 0,1.

К1 — коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения (равен 0,75).

К2 — коэффициент, зависящий от категории общежития. Для общежитий первой категории, где жильцам предоставляются блоки с собственным санузлом и кухней, коэффициент равен 1; второй категории (с санузлом в блоке, но общей кухней на этаже) — 0,9; третьей категории (общежития коридорного типа, в которых и кухни, и санузлы, и душевые — общего пользования) — 0,8.

S — общая площадь занимаемого жилого помещения в квадратных метрах (сумма занимаемой жилой площади (площади пола жилой комнаты) и подсобных помещений, кроме балконов и лоджий).

Почему решили ввести плату за пользование жилыми помещениями?

Сейчас в Минске, к примеру, за комнату в общежитии площадью 31,6 «квадрата» по улице Кропоткина нанимателю, кроме коммунальных платежей, в январе пришлось заплатить 52,26 рубля, а общая итоговая графа жировки составила 136,83 рубля. «С одной стороны, сумма немаленькая, особенно в сравнении с благоустроенной квартирой. Но это, если не учитывать стоимость самой квартиры, — отмечается на портале коммунальной грамотности населения. — Плата за пользование жилым помещением — это вовсе не какой-то вид торговой накрутки за предоставляемые услуги, а обусловленная рыночными условиями экономическая необходимость. Пока общежития оставались в статусе социального дешевого жилья, они и обслуживались соответственно. Поэтому, собственно, многие из них и находятся сейчас в таком плачевном состоянии».

— В настоящее время на баланс нашего предприятия передано 8 общежитий, — рассказывает заместитель директора КУП «Минские городские общежития» Виталий Быховцов. — После смены собственника здание, как правило, необходимо приводить в порядок, да и для обслуживания такого жилфонда затрат требуется гораздо больше, чем для обычных жилых домов. Например, если в обычных многоэтажках достаточно произвести уборку мест общего пользования два раза в неделю, то в общежитиях эта процедура обязательна каждый день. Да и площадь таких мест гораздо больше (общие кухни, душевые, санузлы). Достаточно сказать, что без платы за пользование жилым помещением за счет тарифов покрывается только 13% прямых затрат. Да и сейчас ситуацию нельзя считать идеальной, хотя с объединением общежитий под эгидой одного предприятия появляется возможность за счет формирования полноценных служб и обеспечения их необходимым объемом работ снизить себестоимость обслуживания и в будущем обеспечить хотя бы минимальную рентабельность.

В январе этого года через центр информационных технологий предприятию «Минские городские общежития» перечислено 9 тысяч 491 руб., а затраты за этот же период составили 13 тыс. 40 руб. И это только за обслуживание, — отмечается на портале коммунальной грамотности.