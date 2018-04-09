Достоин «Оскара»: игра мангуста перед птицей-носорогом покорила интернет 3 9.04.2018, 13:08

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Мангуст подбегает к птице-носорогу, привлекает ее внимание, а потом притворяется мертвым.

Работники одного из природных парков в ЮАР сняли видео, на котором мангуст подбегает к птице-носорогу, привлекает ее внимание, а потом притворяется мертвым.

Об этом сообщает National Geographic.

Несколько карликовых мангустов играли между собой, увидев птицу-носорога, один из стаи приблизился к птице, привлек ее внимание, а потом несколько раз падал на землю, изображая из себя мертвого.

Обычно с помощью такого поведения животное спасается от нападавших, но в этом случае Мангусту ничего не грозит, потому что птицы-носороги не едят мангустов.

Мангусты иногда падают на спину во время игр друг с другом, но желание втянуть в игру птицу кажется необычным.