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Данкверт проверит 10 молочных и мясных предприятий Беларуси

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  • 9.04.2018, 13:20

Проверки начнутся уже завтра.

Россельхознадзор проведет очередную проверку белорусских производителей мясной и молочной продукции.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на службу, проверки пройдут с 10 по 14 апреля. Вместе с представителями ветеринарной службы Беларуси планируется проинспектировать 10 предприятий.

Причем будут проверены и поставщики сырья на них, отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время из-за нарушений российских ветеринарно-санитарных требований запрещены поставки продукции с 57 мясных, молочных и рыбных предприятий Беларуси.


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