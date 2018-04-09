Данкверт проверит 10 молочных и мясных предприятий Беларуси 2 9.04.2018, 13:20

Проверки начнутся уже завтра.

Россельхознадзор проведет очередную проверку белорусских производителей мясной и молочной продукции.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на службу, проверки пройдут с 10 по 14 апреля. Вместе с представителями ветеринарной службы Беларуси планируется проинспектировать 10 предприятий.

Причем будут проверены и поставщики сырья на них, отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время из-за нарушений российских ветеринарно-санитарных требований запрещены поставки продукции с 57 мясных, молочных и рыбных предприятий Беларуси.