Российский фондовый рынок обрушился из-за санкций США 8 9.04.2018, 13:21

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Индекс Мосбиржи теряет более 5%, индекс РТС — более 7%.

Акции российских компаний реагируют снижением на введение санкций Минфином США. В понедельник 9 апреля индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС — на 10,7%, сообщает РБК.

Лидерами падения являются Русал (- 26,7%), Полюс (- 8,8%), «Норильский никель» (- 10%), Распадская (-7 ,2%), Мечел (- 10%), En+ (-17,7%), ВТБ (- 6,7%), Сбербанк (- 6,8%), Алроса (- 7%).

Бумаги Rusal начали торги на Московской бирже сильным падением: их стоимость в моменте достигала минимума в 15,04 руб. за акцию, что на 46% меньше закрытия торгов в пятницу, 6 апреля. В связи с этим Московская биржа приостановила торги акциями, объявив дискретный аукцион по бумагам Rusal в связи с падением стоимости акций более чем на 20% в течение десяти минут.

Санкции США в отношении России

«Список Магнитского»

В апреле 2013 года США начали вводить санкции в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Минфина США, к смерти налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В первоначальный список попали 18 человек: им запретили въезд в США, а их счета в американских банках были заморожены. В дальнейшем список расширялся несколько раз. В 2017 году в него, в частности, попали сын генерального прокурора России Артем Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящий момент «список Магнитского» включает 51 человека.

Список по Сирии

В мае 2014 года Темпбанк был внесен в санкционный список «за помощь сирийскому режиму Башара Асада». По мнению американской стороны, через него проходили транзакции на «миллионы долларов». Позже США также ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров банка. В настоящий момент в санкционный список по Сирии внесены 11 физических лиц и шесть организаций.

Санкции в связи с агрессией против Украины

Весной 2014 года Минфин США издал указ о введении санкций в связи с участием РФ в конфликте на юго-востоке Украины и оккупацией Крыма. В первоначальный список попали 11 человек, в том числе помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и другие. Для них был введен запрет на въезд на территорию США, а их банковские счета и собственность в случае обнаружения подлежали блокировке. Впоследствии список расширялся несколько раз, в настоящий момент он включает 205 человек. Санкции в отношении юридических лиц и объединений блокируют их активы, а также запрещают американским компаниям поддерживать с ними деловые связи. Американским лицам запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион. Сейчас под санкциями с блокировкой активов находится 146 организаций. Секторальные санкции, направленные против 302 российских компаний ключевых секторов экономики, наложили ограничения только на деловые связи, не блокируя активы компаний. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром нефть», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей» и другие, а также их дочерние компании.

Список CYBER2

Санкционный список виновных с точки зрения американского Минфина в организации кибератак на США был опубликован в декабре 2016 года. В него были включены и граждане России — руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители, а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже список неоднократно расширялся, в настоящий момент он включает 19 россиян и девять организаций, в том числе Федеральную службу безопасности, Главное разведывательное управление. 13 из 19 человек, включенных в список, обвиняются прокуратурой США во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы.

Списки против КНДР

В августе 2017 года в расширенный американский санкционный список против КНДР были внесены четыре россиянина: Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. В США их обвиняют в помощи лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР. Кроме того, в список попала и российская компания «Гефест-М» (торговля металлами), которая, по мнению Минфина США, связана с северокорейскими разработками в сфере обороны. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и запрет на въезд.

В пятницу Минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Они предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.

Среди тех, кто попал под санкции, — несколько российских миллиардеров из списка Forbes: владелец «Базового элемента» Олег Дерипаска, глава «Реновы» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь Ротенберг, сенатор Сулейман Керимов, а также партнер Алишера Усманова Андрей Скоч, чья семья владеет долей в аэропорте Внуково. В список также попали несколько российских компаний, в том числе крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и EN+ Group.

Самым большим падением на введение санкций отреагировали бумаги компаний Олега Дерипаски — «Русал» и EN+ по итогам торгов 6 апреля потеряли 2,85 млрд $ капитализации. На Московской бирже акции EN+ Group обвалились на 17,93%, акции UC Rusal — на 17,73%. UC Rusal потеряла более 92 млрд руб. капитализации (около $1,6млрд — до $7,4 млрд), в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилась на $1,25 млрд, до $5,7 млрд.

По данным на понедельник 9 апреля, Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях — акции компании на Гонконгской фондовой бирже упали на 50% после сообщения о возможности дефолтов, следует из данных площадки.