Доллар и евро подорожали на первых торгах недели 9.04.2018, 13:46

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На валютных торгах 9 апреля белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,012 до Br1,9757 (6 апреля - Br1,9637 за $1).

Евро подорожал на Br0,022 и составляет Br2,4227 (6 апреля - Br2,4007 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0355 до Br3,359 за 100 российских рублей (6 апреля - Br3,3945 за 100 российских рублей).