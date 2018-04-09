Армения официально стала парламентской республикой 2 9.04.2018, 13:45

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Сегодня вступил в должность первый президент Армении, избранный в парламенте.

Армения перешла к парламентской форме правления. Как сообщает агентство международной информации «Новости-Армения», 9 апреля президент Армен Саркисян принес присягу на специальном заседании Национального собрания и официально вступил в должность главы государства.

«Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», – заявил он.

Саркисян – первый президент Армении, избранный в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. Армен Саркисян, до этого занимавший пост премьер-министра, был утвержден на должность президента в ходе тайного голосования в парламенте 1 марта.

Последним всенародно избранным президентом Армении стал Серж Саргсян, пятилетний срок полномочий которого истек в апреле. Одновременно с этим в силу вступили изменения к конституции страны, которые предусматривают переход к парламентской форме правления. После вступления в должность нового президента страны этот процесс считается завершенным.

17 апреля в парламенте выберут нового главу правительства Армении. Ожидается, что им станет бывший президент Серж Саргсян.