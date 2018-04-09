Украина предложила Германии альтернативу «Северному потоку-2» 9.04.2018, 13:54

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Петр Порошенко предупредил Берлин о ненадежности совместных проектов с Москвой.

В интервью газете Handelsblatt украинский президент назвал проект газопровода "Северный поток-2" экономически неоправданным и заявил, что транзит через Украину был бы гораздо выгоднее.

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2". В интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля, Порошенко назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия". "Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - заявил украинский президент, сообщает dw.com.

Он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован", уверен Порошенко. "Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - предложил президент.

Порошенко благодарит новое правительство ФРГ

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ и его главу, канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) за поддержку идеи об отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН. Порошено считает "важным символом" упоминание этой инициативы в коалиционном договоре между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство "Северного потока-2" к концу 2019 года. Газопровод должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. В конце марта Nord Stream 2 получила последнее разрешение на прокладку участка на немецкой территории. Газопровод будет проходить также через территории России, Финляндии, Швеции и Дании, где получение разрешений, как считает Nord Stream 2, также идет по графику.