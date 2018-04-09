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Скрипач Лукашенко исполняет смертельный акробатический номер

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  • 9.04.2018, 14:06
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«Немецкая волна» опубликовала сатирическое шоу с диктатором.

В сеть выложен свежий выпуск еженедельного сатирического шоу «Немецкой волны»: «Заповедник. Зверские итоги недели».

На 9-й минуте в анимационном фильме появляется белорусский диктатор Лукашенко. Правитель едет на велосипеде по канату и, играя на скрипке, исполняет грустную песню о том, как Россия в очередной раз «наклонила» его в «молочной войне».

«Я прогибаюсь, как акробат», - поет диктатор.

За его выступлением следят Путин, Меркель и другие политики. В конце диктатор не выдерживает напряжения и падает с каната.

Один из персонажей анимационного фильма, Лукашенко, исполняет смертельные трюки на канате между Россией и Западом.

Впрочем, лучше один раз посмотреть (сюжет с Лукашенко начинается на 9-й минуте 30-й секунде).


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