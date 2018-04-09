«Зря ходит на работу»: как белорус два месяца трудился бесплатно 9.04.2018, 15:03

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Скандальный случай произошел в Пуховичском районе.

Житель Пуховичского района прошел испытательный срок, трудился по графику, установленному нанимателем, отмечался в табеле учета рабочего времени. Словом, соблюдал все условия работы по контракту, пишет «Беларускі час».

Виктор Кочубей (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – ред.) устроился ночным сторожем на молочно-товарный комплекс в ноябре прошлого года.

– С представителем администрации мы оговорили мои служебные обязанности (уборка и кормление животных, прием отелов, пойка телят и другое) и то, что на работу меня примут с испытательным сроком в один месяц, – вспоминает Виктор. – Приступить к работе нужно было в тот же день. Меня устроили эти условия, и в 19.00 я вышел на смену.

К слову, Виктор сразу же обратился к юристу предприятия, чтобы оформить трудовые отношения. У него взяли копию паспорта и, сославшись на большую занятость, оформление на этом закончили. На протяжении последующих двух дней мужчина звонил юристу, но в ответ опять слышал об отсутствии времени на оформление. Таким образом, Виктор трудился по графику с 19.00 до 7.00 и с 20.00 до 8.00 до 20-х чисел ноября. Работал, кстати, с напарником, который выполнял идентичную работу, числясь по контракту животноводом.

Работник де-юре?

Через месяц Кочубей связался с администрацией и узнал, что испытательный срок продлен до 3 месяцев:

– Поэтому я в очередной раз связался с юристом, чтобы получить трудовой договор с указанием длительности испытательного срока. Но мне опять сказали, что договор еще не готов.

Виктор продолжал работать до середины декабря по графику, установленному нанимателем. Это ежедневно фиксировалось в журнале прихода и ухода с работы (начальник молочно-товарного комплекса вел табель учета рабочего времени сторожа). В конце декабря Кочубею позвонили из администрации комплекса и сообщили об отстранении от работы, уведомив, что на его место принят другой работник. Виктор все же заступил вечером на смену, где увидел только подменного напарника, у которого в тот день был выходной. Сторож приступил к своим обязанностям и отработал еще и следующую смену, а затем написал заявление на имя директора с просьбой предоставить ему выходные, поскольку трудился без отдыха более 10 дней. От начальника он также узнал, что «зря ходит на работу», поскольку по указанию администрации табель учета рабочего времени на него уже не ведут.

После выходных Виктор узнал в бухгалтерии, что зарплату ему начислили, но денег у предприятия нет. Поэтому до 2018 года расчет сторож не получил.

– 3 января мне выдали на руки договор подряда, подписанный только директором базы, – рассказывает он. – Я удивился, ведь предполагалось, что меня берут на работу на основании трудового договора с испытательным сроком 1 месяц. Договор подряда я, конечно же, не подписал.

Кочубей обратился в профсоюз, и главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов Алеся Мищерук помогла составить ему иск в суд.

– Наниматель нарушил статьи 1, 19 и 25 Трудового кодекса, – прокомментировала профсоюзный юрист. – Виктору обещали трудовые отношения с заключением контракта, а не договора подряда. У мужчины был испытательный срок; он трудился по графику, который установил наниматель; на него вели табель учета рабочего времени – все это не подпадает под условия, при которых с работником заключают договор подряда.

Ситуацию удалось решить в досудебном порядке. Инстанция признала заключенным трудовой договор, а также понудила предприятие надлежаще оформить трудовые отношения с Виктором Кочубеем. В результате стороны заключили мировое соглашение, и сторож принят на постоянную работу.