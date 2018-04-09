закрыть
9 апреля 2018, понедельник, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Курс евро впервые за полтора года превысил 73 российских рубля

1
  • 9.04.2018, 15:19

В последний раз евро достигал подобных значений в сентябре 2016 года.

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,97 рубля и достиг отметки в 73,35 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет «Новая Газета».

В последний раз евро достигал подобных значений в сентябре 2016 года.

Вместе с тем, курс доллара на торгах впервые за этот год поднялся выше 59 рублей. В последний раз доллар стоил дороже в середине ноября 2017 года.

Падение рубля происходит на фоне снижения стоимости ценных бумаг российских компаний после введения новых американских санкций. В частности, акции компании «Русал», доли в которой принадлежат попавшим под санкции бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, упали более чем на 30%.


популярное за неделю

Мнение

Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский