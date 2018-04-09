Брестчанка за пять лет насобирала около 600 автографов мировых знаменитостей 9.04.2018, 16:00

Юлии Чагина собрала уникальную для Беларуси коллекцию.

У Юлии Чагиной редкое для Беларуси увлечение. Она коллекционирует автографы знаменитостей.

О своем хобби и о том, как любой человек может заполучить подпись звезды, она рассказала в интервью «Брестской Газеты».

Юлия по образованию юрист. После окончания университета несколько лет работала по специальности, затем какое-то время руководила 3D-кинотеатром в брестском Дворце профсоюзов, но потом снова вернулась к юриспруденции. Сейчас она работает юрисконсультом.

«Тем не менее кино — это все еще моя страсть, поэтому я пишу рецензии, делаю обзоры на фильмы, пишу всякие статьи», — поделилась девушка с журналистами. Юлия активно посещает кинотеатры и театры, следит за новинками кино и сериалов.

В 2012 году она сотрудничала с украинским журналом «Сериал». «Нам надо было сделать статью о том, как получить автограф от звезды. Ну и я вызвалась», — вспомнила брестчанка о том, с чего началось ее увлечение. Она нашла через поиск в интернете адрес любимой актрисы Аманды Сейфрид и отправила ей письмо в конверте. Ответ с автографом пришел через три месяца, когда Юлия и думать забыла об этом. Кстати, статью она тогда так и не сделала, а вскоре в связи с кризисом в Украине закрылся и сам журнал.

После получения весточки от Аманды девушка загорелась идеей заполучить автографы и других интересных ей знаменитостей. Так, в коллекции Юлии Чагиной появились фотографии с подписями Пэрис Хилтон, Элтона Джона, Ченнинга Татума, Вупи Голдберг, Дэвида Копперфильда, Жан-Клода Ван Дамма, Милы Йовович, Киры Найтли, Жана Рено, Джеки Чана, Сары Джессики Паркер и других. Есть у девушки и автограф покойного Робина Уильямса. Его брестчанка получила буквально за год до смерти певца.

В ее коллекции есть также подписи белорусских звезд. Среди них Дарья Домрачева, Тео и Янина Малинчик. Актриса Брестского академического театра драмы снялась в российском фильме «Батальон», тем не менее очень удивилась, когда к ней подошли взять автограф, и даже рассказала об этом событии на своей странице в социальной сети Instagram.

Спустя пять лет такого увлечения коллекция брестчанки насчитывает около 600 экземпляров подписей. Она с радостью дарит повторяющиеся автографы своим друзьям, а также не прочь поменяться с другими коллекционерами.

Юлия Чагина была одной из первых в странах СНГ. Сейчас уже у нее есть единомышленники в России и других странах постсоветского пространства. За границей же есть более опытные коллекционеры, чьи собрания насчитывают до 10 тысяч автографов знаменитостей.

Собиратели «звездных» подписей объединяются в онлайн-сообщества, где делятся адресами, на которые можно отправить письмо селебрити, обсуждают «добычу» и отзывчивость знаменитостей. Юлия ведет группу в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Письма со всего мира», где делится нюансами своего хобби. Два года назад она завела youtube-канал, для которого снимает об этом видео.

Брестчанка уверена, что заполучить автограф любимой знаменитости может каждый. Главное — желание и терпение.

Правда, есть звезды, которые никогда не отвечают на письма, среди которых Том Круз, Брэд Питт, Меган Фокс и другие. Некоторые отвечают не всем. Таким непостоянством отличаются Кейт Бекинсейл и Сирша Ронан, например. А российский актер Данила Козловский отвечает только девушкам.

Есть разные виды автографов, которые отправляют знаменитости: оригинальные (когда звезда сама расписывается на фото), принты (то есть напечатанные) и автопены (при помощи специальной машины). Самые ценные, разумеется, первые. Их в коллекции Юлии Чагиной большинство. Самый неприятный для коллекционера автограф — секретарский. Такие присылает Дженифер Лоуренс и, как подозревают ценители, Кэмерон Диас. Также ходят слухи, что за Ченнинга Татума расписывается мама.

Подлинность автографа можно определить при помощи экспертизы, но это дорогостоящая процедура, которую могут позволить себе далеко не все. Поэтому коллекционеры выкладывают фотографии подписей в свои сообщества в интернете, где их сравнивают и обсуждают. «Однако скептикам я это хобби не рекомендую», — посоветовала Юлия.

Определить местонахождение звезды не так уж и сложно. В глобальной паутине существуют как минимум два ресурса, на которых есть база данных адресов, по которым можно найти знаменитость: бесплатный fanmail.biz и платный startiger.com. На последнем, понятно, база гораздо шире.

Обычно поклонники шлют письма прямо домой селебрити, по адресу ее агентства или на съемочную площадку. Вероятность получить ответ с места съемок, к слову, самая большая. Да и завладеть оригинальной подписью тоже. Правда, здесь надо быть очень пунктуальным, ведь это временное пристанище звезд. «Актер, которого очень сложно словить, это Дэниэл Редклифф (сыграл Гарри Поттера в саге о волшебниках — прим. авт.). Обычно он отправляет автограф-принт, но со съемок сериала мне пришел оригинал его подписи», — рассказала Юлия.

Через сколько придет ответ от знаменитости, сказать сложно. Иногда спустя несколько недель, иногда — лет. Так, письмо от Жана Дюжардена, который сыграл в фильме «Артист», пришло Юлии уже через две недели. А вот один из приятелей девушки послание от Жан-Клода Ван Дамма ждал пять лет.

Иногда звезды присылают не просто автограф, а целое послание. Кто-то поздравляет с днем рождения, если сообщить об этом в письме. Кто-то вкладывает дополнительное фото от себя, сыплет блестки в конверт, рисует иллюстрации. Аниматор «Звездных войн», например, нарисовал Юлии от руки порга (персонаж «Звездных войн» — прим. авт.).

Юлия считает, что чем более душевное письмо ты отправишь знаменитости, тем более душевный ответ придет. Девушка пишет в письмах звездам о себе, о том, как она ценит творчество знаменитости, хвалит последние работы.

«Я очень люблю свою страну и поэтому в каждом письме пишу пару слов о Беларуси», — добавила брестчанка. В ответ на такое послание Юлия получала письма, где на белорусском было написано «Прывiтанне» или «Ваш сябар», а кто-то из звезд выражал желание посетить Синеокую. Сейчас девушка в качестве эксперимента стала вкладывать в письма вопросники, которые заполняют знаменитости. А одной актрисе брестчанка отправила носки в консервной банке. Та в ответе написала: «Спасибо за твое письмо и носки. Никто никогда не отправлял мне носки».

Среди задумок Юлии на будущее — устроить выставку своей коллекции.

«Большинство тех автографов, что я хочу, мне удается получить. А что не получала, то получу. У меня такой настрой!» — призналась Юлия в интервью «БГ». Она считает, что это часть работы знаменитости — отвечать на письма поклонников, ведь благодаря фанатам они так и популярны.

Как получить автограф от звезды?

1. Написать небольшое письмо на английском языке с рассказом о себе, восхищением творчеством знаменитости и просьбой прислать автограф.

2. Вложить в конверт А5 свое послание, распечатанное фото звезды, обратный конверт и международный ответный купон, который можно приобрести на почте. Последние, к слову, в Великобритании не действуют, но марки этой страны можно купить на интернет-аукционах.

3. Отправить неприоритетным письмом, потому что так дешевле. И ждать!