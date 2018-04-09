Андрей Пионтковский: Режим может уже через месяц рухнуть 1 9.04.2018, 16:08

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Андрей Пионтковский

Массовая конфискация активов должна потрясти все основы в системе.

6 апреля стало известно о введении Соединенными Штатами очередного витка санкций в отношении олигархов из «кремлевского списка». В результате этого всего за одни сутки некоторые бизнесмены понесли многомиллионные убытки.

Свое мнение о том, способны ли эти санкции принести желаемый результат, в частности, привести к смене режима в России, выразил в интервью «Русскому монитору» известный политический аналитик Андрей Пионтковский.

– Андрей Андреевич, новые американские санкции – это уже серьезно?

– В любом случае это конкретнее, чем было 29 января. Посмотрите на тех, кто в этом списке: Шеломов, Ротенберг, Золотов, Богданов – это уже вам не жалкий Ролдугин. Это ближайшие к Путину люди, держатели его капиталов. Однако этого все равно пока недостаточно. Для меня серьезные санкции начнутся, когда будут первые конфискации, так как на них (олигархов – ред.) это все равно не произведет никакого впечатления до первого ареста, понимаете? Аресты денег, я имею в виду.

– Андрей Андреевич, такие вот версии выдвигаются, что этим списком санкций Запад, США, в частности, толкают элиту на какие-то действия уже, чтобы они более серьезно подошли к вопросу смещения Путина. Это можно так расценивать?

– В принципе, все делается в этом направлении, но… Пока не станут арестовывать их имущество, должного эффекта не будет. Кстати, я советую вам на сайте Atlantic Council почитать очень хорошие комментарии Дэна Фрида, он же номер один у нас по санкциям. Он там откровенно пишет, что это победа профессионалов над Трампом. Трамп ведь продолжает все затягивать, но трудно ему приходится.

– Можно обратить внимание, что в этот список вошли представители «семьи». Там Дерипаска, Абрамович и так далее. Почему их туда внесли?

– Американцы не делают разницы.

– А почему не делаются попытки как-то расколоть их?

– Потому что это делалось 20 лет, и они уже убедились, что никаких блоков нет у нас, на самом деле каждый сам за себя. Это все условности: либералы, силовики.

– Может ли получиться так, что этими санкциями, благодаря Западу, мы избавимся от вороватой элиты. Может ли произойти так, что они за нас делают эту работу?

– Уйдет путинизм, а как мы будем решать вопрос собственности? Вот они практически могут его решить за нас. Ведь 1 триллион в Америке, пол триллиона в Британии — это львиная часть всего наворованного за 20 лет. У них есть законодательство о борьбе с отмыванием преступных денег. Все это конфисковывается, и заявляется, что все передается первому постпутинскому правительству. Вот так и решается вопрос собственности. Ведь не так важно, что делать с ними физически, главное – лишить их собственности.

– Перспективы режима в этом свете какие, по-вашему?

– Это уже вечный вопрос. Режим может уже через месяц рухнуть, а может и продержаться 5-6 лет. Но ведь еще не пробовали, кажется, вот мое ощущение, что эффективное средство – это массовая конфискация, и ее сегодня нет. Массовая конфискация должна потрясти все основы в системе. Это все, что они непосильным трудом 30 лет наживали.

– Ходили слухи, что они несколько дней назад были у Мюллера: Вексельберг, Дерипаска, Абрамович. Может, они хотели что-то рассказать и за счет этого не попасть в списки?

– Они у Мюллера не по своей инициативе были, их арестовывали в аэропортах, отнимали электронику, смотрели переписки. Они через Манафорта вносили деньги на избирательную кампанию Трампа.

– Они не сами явились туда, нет?

– Нет-нет.

– Это было не в американских аэропортах?

– Нет, в Нью-Йорке это было.

– А какая была цель прилета? Они ведь знали, что их могут задержать?

– А черт его знает. Но они еще считают себя большими людьми, что их, мол, трогать нельзя. Это, конечно, очень хороший шаг, но опять: я поверю, что американцы серьезно занимаются делом, только после первого ареста счетов.

– А когда можно этого ожидать? Есть какое-то приблизительное расписание?

– Опять же, читайте того же Дэна Фрида. Он говорит, что когда профессионалы смогут продавить свою волю, тогда это и произойдет. Но в принципе, Трамп теряет очки. Он все меньше и меньше услуг может оказывать Путину. Путина я не буду прогнозировать, меня итак в этом обвиняют уже сколько, а вот если Трамп политически 2018 год не переживет, то это еще больше развяжет руки американцам.

– Но вообще, честно: есть ощущение, что что-то двигается…

– Пока нет решающей точки невозврата. Но кольцо вокруг Путина все сжимается, сжимается, сжимается.