Ученые восстановили облик последнего императора инков 9.04.2018, 15:32

Антропологи восстановили облик Атауальпы.

О том, как выглядел последний правитель империи инков Атауальпа, известно не очень много. Российским антропологам, которые решили восстановить его облик, пришлось полагаться на короткое описание «он был хорошо сложен для индейца, с хорошей осанкой, не слишком коренастый, приятной внешности и с серьезным лицом», а также на материалы исследования его черепа, который хранится в Музее человека в Париже, пишет National Geographic.

Ученые обратили внимание на необычную форма носа, которая характерна именно для коренного населения Западного полушария: «Он значительно выступает в хрящевой части при умеренном выступании носовых костей».

Атауальпа был убит конкистадорами в 1533 году, несмотря на то, что заплатил за себя щедрый выкуп.