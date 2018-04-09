Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США уходит в отставку 9.04.2018, 15:38

Ожидается, что Майкл Энтон покинет Белый дом в ближайшие недели.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Энтон уходит в отставку, сообщает «Гордон» cо ссылкой на издание Politico.

Он сказал, что намерен работать в Центре исполнительских искусств имени Кирби при колледже Хиллсдейл в Мичигане в качестве писателя и преподавателя.

Заявление Энтона совпало с отставкой советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера. Его последний день на этой должности был в пятницу, 6 апреля. С сегодняшнего дня этот пост занимает экс-посол США при ООН Джон Болтон.

Ожидается, что Энтон покинет Белый дом в ближайшие недели. Он заявил, что благодарен президенту Дональду Трампу за возможность служить стране и реализовывать его повестку.

Трамп отправил Макмастера в отставку 23 марта из-за разногласий по внутренней и внешней политике.