Волонтер из списка Forbes: Круто видеть жажду действий и знаний 9.04.2018, 15:47

На правозащитном календаре 9 апреля отмечено как Международный день молодежных действий за права человека.

День молодежных действий за Права человека начал отмечаться в рамках интернационального проекта - Молодежного правозащитного движения, который начал действовать 8 августа 1998 г. для поддержки нового поколения правозащитников и гражданских активистов, пишет ПЦ «Весна».

Постепенно образовалось полноценное неформальное сообщество или, как говорят, сеть в рамках Молодежного правозащитного движения. Участники этой сети представляют около 40 стран на пространстве от СанДиего до Владивостока, от Буэнос-Айрес до Мурманска. В 2009 году Молодежное правозащитное движение получило статус участника при Совете Европы - одной из крупнейших межправительственных организаций по защите прав человека.

При правозащитном центре "Весна" действует Волонтерская служба, которая уже пятый год является неотъемлемой его структурной частью. Идея создания волонтерской службы появилась у правозащитницы Анастасии Лойко в 2012 году:

"На самом деле, волонтеры при "Весне" всегда были, но с ними не велось систематической работы. В апреле 2013 года завели анкетку, так и образовалась Волонтерская служба ПЦ" Вясна". Рецепт создания подобной инициативы можно представить следующим образом: активные и заинтересованные люди, готовые волонтерить + готовность внутри организации направить часть энергии на них = сообщество и помощь, развитие новых направлений и просто поддержка профессиональных правозащитников в нелегком деле," - отмечает основательница волонтерской службы.

Историю включения в правозащитное движение рассказывает ли не самая известная волонтер Беларуси, а теперь уже и координатор волонтерской службы ПЦ «Весна», Анисия Козлюк:

"Я начала волонтерить в 2012 году, а 8 апреля 2013 заполнила анкету волонтера, так что официально уже 5 лет волонтер. Со временем начала больше и больше включаться в деятельность и участвовать в различных активностях, а в прошлом году стала заниматься только волонтерской службой. В Беларуси вообще много молодежных движений, поддерживающих ценности Прав Человека, но мне кажется, что Волонтерская служба ПЦ «Весна» уникально, так как находится непосредственно в среде правозащитников, знакомится с деятельностью старших коллег, перенимает опыт, занимается конкретными действиями в защиту прав человека и продвижении этих ценностей".

Если в Беларуси происходит какой-то молодежный семинар или кинопросмотр на тему прав человека, то существует большая вероятность того, что это устраивает именно Волонтерская служба ПЦ "Весна". Важно, что волонтеры организуют такие мероприятия так же активно в регионах, как и в Минске.

"Ценности Прав Человека мы популяризируем через разнообразные образовательные и просветительские мероприятия. Например, тематические кинопросмотры с дискуссией, где обсуждаем разные важные темы. Видно, что люди узнают новую информацию, им интересно, это очень отрадно. После люди выражают запросы на более профильные лекции, по узким темам", - отмечает Анисия.

Не смотря на то, что существуют некоторые сложности осуществления правозащитной волонтерской миссии в Беларуси, при этом все-таки позитивные моменты в деятельности молодежного правозащитного движения явно перевешивают. Именно эти моменты и вдохновляют белорусскую молодежь заниматься защитой прав человека.

"Видно, что есть позитивные изменения, некоторые наши волонтеры через какое-то время начинают образовывать свои личные инициативы, но и с нами связи не теряют. Очень круто видеть жажду каких-то действий и знаний, которые будут реально полезными и будут способствовать улучшению ситуации с правами человека в Беларуси," - рассказывает координатор волонтерской службы ПЦ "Весна".

В этот день молодые люди в странах Восточной и Западной Европы проводят различные акции и мероприятия - гражданские, миротворческие, экологические и другого рода. Волонтеры "Весны" 9 апреля организуют написание писем и открыток политзаключенным Беларуси.