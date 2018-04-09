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Анджей Дуда назвал две причины сложных отношений Польши и России

  • 9.04.2018, 16:32
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Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Президент Польши отметил, что в отношениях с РФ он продолжает политику Леха Качинського.

Президент Польши Анджей Дуда назвал две причины сложных отношений с Россией - это Смоленская катастрофа и агрессивные действия РФ против Украины. Об этом он сказал в интервью польскому изданию РАР.

По его словам, причина сложных отношений не только в Смоленской катастрофе, возвращении обломков самолета, но и в "вопросе российской агрессии в Украине, оккупации Крыма, оккупации части украинской территории".

Дуда отметил, что в отношениях с восточными соседями он старается продолжать политику польского президента Леха Качинського, погибшего в Смоленской катастрофе.


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