Назван самый экономный способ продлить жизнь 6 9.04.2018, 16:40

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Французские ученые опубликовали результаты 10-летнего исследования.

Голодание продлевает жизнь. Длившийся 10 лет проект сотрудников Национального центра научных исследований во Франции представил данные о том, что этот принцип эффективен, пишет сайт healthyliving.com.ua.

«Уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь», - именно такой вывод в итоге был сделан экспертами на основе результатов эксперимента с животными.

В рамках исследования специалисты анализировали потенциал выживаемости у мышиных лемуров. Для этого они попробовали сократить калорийность дневного рациона животных на 30%. В итоге оказалось, что эта попытка привела к увеличению продолжительности жизни лемуров. По словам ученых, в группе животных, у которых были урезаны калории, протяженность жизни возросла вдвое по сравнению с животным из контрольной группы, которая питалась как обычно, без всякого ограничения. «Когда последний лемур из контрольной группы умер в возрасте 11 лет, треть животных из «голодной» группы были еще живы и хорошо себя чувствовали», - рассказали авторы работы.

Наблюдения французских ученых показали, что рацион с минимумом калорий коррелировал со снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет. Физическая активность животных, которым урезали калории, оставалась на более высоком уровне в сравнении с сородичами, употреблявшими вдоволь еды.

Представители науки не в первый раз представляют данные о том, что уменьшение потребляемой еды сопровождается положительными эффектами на живой организм. Так, совсем недавно журнал Frontiers in Molecular Neuroscience рассказал о работе голландских исследователей, которые заявили, что при уменьшении суточного числа калорий на 40% снижается уровень воспаления, затрагивающего клетки мозга. На фоне голодания стихает процесс роста микроглии, с которым связано развитие болезни Альцгеймера, отметили при этом специалисты.