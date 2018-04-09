Под Гомелем похоронили отца Героя Украины Михаила Жизневского 1 9.04.2018, 16:57

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Фото: svaboda.org

Михаилу Жизневскому было 72 года.

Простились с Михаилом Жизневский-старшим родные, общественные активисты и политики. Похороны прошли на кладбище около деревни Знамя Труда Гомельского района, передает «Радыё Рацыя».

Активист Владимир Кацора отметил, что белорусская общественность не оставляет семью Жизневских:

- Известно, что больше всего для семьи сделало украинское государство. Родители поддержаны материально пожизненной пенсией. Белорусское государство вообще ничего не сделала ни на каком уровне - ни на местном, ни гомельском, ни на республиканском. Со стороны белорусского гражданского общества, конечно, поддержка была, есть и будет дальше. Что мы также наблюдаем на похоронах отца Михаила.

Михаила Жизневского-старшего не стало 8 апреля, на праздник Пасху. В 2014 году он потерял сына Михаила во время событий на Майдане в Киеве.