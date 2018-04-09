Легендарный итальянский тренер объявил о завершении карьеры 9.04.2018, 17:05

Фабио Капелло

Фото: EPA

Последним местом работы Фабио Капелло стал китайский Цзянсу Сунин.

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло объявил о завершении карьеры и переходе на работу телевизионного комментатора, пишет "Новое время".

Последним местом работы 71-летнего наставника стал китайский Цзянсу Сунин.

"Я уже говорил, что не возглавлю сборную Италии. У меня уже был опыт работы с Англией и Россией. Цзянсу - мой последний футбольный опыт", - сказал Капелло.

Он подчеркнул, что сделал все, что хотел, очень счастлив и доволен своей карьерой.

Фабио Капелло тренировал итальянские клубы Милан, Рома и Ювентус, а также испанский Реал. Во всех клубах, кроме китайского Цзянсу Сунин, он выигрывал титул чемпиона страны.

В тренерской клубной работе за 16 сезонов выиграл титул чемпиона страны 7 раз, также выигрывал Лигу чемпионов.

Кроме этого, Капелло работал со сборными России и Англии.