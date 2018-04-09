Cразу выясняется, что король-то - голый Леонид Волков

9.04.2018, 17:16

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Леонид Волков

Фото: Facebook

Объективная истина существует, друзья мои.

Все уже на сто раз обсудили санкционный список, так что извините за еще один пост о нем, но, я совсем в другом ключе хочу о нем поговорить. Не о том, что будет с активами Дерипаски, и не о том, каким именно способом Путин отомстит Воронежу — а об одной важнейшей субстанции, об объективной истине.

Современная российская государственность во многом построена на отрицании того, что объективная истина существует. Набило оскомину цитирование оруэлловских заветов («кто контролирует настоящее — контролирует прошлое; кто контролирует прошлое — контролирует будущее») — но что делать, если ровно так оно все и устроено сейчас в нашей стране. Кремль крайне преуспел в конструировании такой реальности, когда не имеет значения, как оно на самом деле — а лишь только как об этом велено говорить.

Иногда это доходит до абсурда. У Путина есть две дочери, об этом в Википедии написано. Их как-то должны звать; какие-то их имена должны быть объективной истиной. В этом нет проблемы. Но назвать дочь Путина каким-то конкретным именем — уже крамола. В виртуальной реальности Кремля истиной является только то, что никому нельзя называть их по имени. Установлено только то, что до истины не докопаться.

«Понятно только то, что ничего не понятно», «версий слишком много, поэтому истину не установить» — общий подход Путина к любому внутреннему или внешнему кризису, будь то Боинг или Беслан, олимпийская моча или Новичок. Объективная истина, между тем, существует — иногда (как с Боингом MH-17) она очевидна, иногда (как с делом Скрипалей) — ее поиск сопряжен с трудностями. Но кремлевская методология запрещает, исключает сам ее поиск, тем более — провозглашение.

Кремль, главным аргументом которого внутри страны является «нет оснований не доверять сотруднику полиции» (или «не нравится? обращайтесь в суд!»), на экспорт предлагает совсем другой товар: фирменную истерику «да какие ваши доказательства?».

Так а причем тут санкционный список, о котором я обещал написать? При том, что он демонстрирует ограниченность применимости путинского подхода весьма наглядным и болезненным образом.

Ты можешь запретить всем называть Катерину Тихонову дочерью. Для этого у тебя есть ФСБ, СКР, центр Э и Усть-Лабинский районный суд в каждом районе страны. И даже корреспонденты иностранных СМИ пишут только «предположительно дочь» или «которую в ряде публикаций называли возможной дочерью», не более того. Для всего остального есть Роскомнадзор.

Но факта-то, истины-то это не меняет. Даже Роскомнадзор не в силах. «Кирилл Шамалов стал самым молодым миллиардером благодаря женитьбе на Катерине Тихоновой, дочери Путина» — написано в документе казначейства — и хоть ты тресни. Ну то есть если бы это не соответствовало истине (я вовсе не собираюсь выдвигать постулат о безгрешности американского казначейства; как и любой государственный орган любой страны, этот, наверняка, ошибается нередко!), то все было бы просто. Но когда это соответствует истине — и, при этом, находился за пределами зоны досягаемости Министерства Постправды — то, внезапно, вся годами лелеемая информационная политика Кремля начинает выглядеть очень жалко. А что скрывали-то, и зачем? На Стивена Мнучина Усть-Лабинский суд управы не имеет — и всё, приехали. И теперь это уже со стороны выглядит не как «наши хитрили, хитрили, и смогли замутить воду», а как «весь мир смотрел на них как на идиотов, пока они бегали с криками о том, что 2*2=5». И это, увы, не только про Катерину Тихонову так — но и про Боинг MH-17.

У оруэлловского министерства Правды все получалось, потому что никто не мог провозгласить, что 2*2=4 без риска для жизни. Но как только есть кому это сказать, так сразу выясняется, что король-то — голый.

И, опять же, даже в пределах доклада казначейства, речь отнюдь не про Катерину Тихонову. Там есть такой малоизвестный широкой публике депутат Госдумы Скоч, перечисленный одним из семи олигархов (через запятую с Керимовым, Шамаловым, Вексельбергом, Дерипаской); этот Скоч — младший партнер Усманова в Металлоинвесте, депутат Госдумы почти всех созывов, православный меценат — все как положено — и один из лидеров солнцевской ОПГ. Подобно Михасю-Михайлову, Скоч-Скотч тоже очень любит закон о забвении и российские суды, старательно удаляя из интернета все, что его связывает с «солнцевскими». Из интернета удалить можно (хотя пока что получается так себе), но из объективной реальности — невозможно. И Скоч оказывается в списке на своем месте, среди латиноамериканских мафиози (их, двоих, туда добавили словно специально, для тонкого стеба над «Кокаиновыми авиалиниями»). Дерипаска, кстати, тоже, открыто назван бандитом.

Еще более тонкий кейс — Тимур Валиулин, самое, вероятное, ни о чем не говорящее имя из всех имен в списке. Начальник Управления Э МВД России, самый главный эшник, то бишь. Руководитель гестапо. Объективная истина — в России существуют политический сыск, тайная политическая полиция, фабрикующая уголовные дела, существуют политзаключенные. И, оказывается, этот свято оберегаемый Кремлем секрет — тоже секрет Полишинеля. (Вообще, попадание в список таких неочевидных фамилий, как Жаров и Школов, наряду с Валиулиным, свидетельствует о том, что его авторы умудрились хорошо разобраться с тем, как оно на самом деле устроено в России в 2018 году).

Все это отличная новость, короче говоря.

1. Олигархи и ближайшие подручные Путина будут страдать.

2. Пропаганде никого не удалось обмануть (в очередной раз).

3. 2*2=4.

Объективная истина существует, друзья мои («Правда всегда одна, это сказал фараон» — «если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»). Ее надо с радостью искать и не бояться провозглашать. Она, как чеснок и серебряные пули, лучшее оружие против упырей.

Леонид Волков, «Фейсбук»