Россельхознадзор усилил контроль продукции семи белорусских предприятий 9.04.2018, 17:25

В настоящее время запрет действует в отношении 57 производителей мясной и молочной продукции из Беларуси.

Россельхознадзор усилил контроль продукции семи мясных и молочных предприятий Беларуси. Как сообщает interfax.by со ссылкой на службу, это решение принято в связи с нарушение ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ.

В список подконтрольных включены Гомельский мясокомбинат (обнаружение в говядине листерий), производственный цех в г.Новолукомль ОАО "Молоко" (выявление альбендазола сульфоксида, альбендазола сульфона в питьевом пастеризованном молоке). По этой же причине под усиленный контроль поставлена продукция компании "Мозырские молочные продукты".

Компания "Молочный мир", Пружанский молочный комбинат и филиал по производству сыров Рогачевского МКК попали в этот список из-за обнаружения в сыре натамицина. Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества - из-за выявления листерий в говядине.

Россельхознадзор предупредил, что при повторном обнаружении нарушений он может запретить поставки продукции этих предприятий в РФ.

В настоящее время запрет действует в отношении 57 белорусских производителей мясной и молочной продукции.