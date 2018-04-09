Школьницы из Минска выиграли почти $400 в шоу «Рассмеши комика» 9.04.2018, 17:32

Белорусы продолжают зарабатывать деньги юмором в популярном украинском шоу.

13-летние белоруски развеселили ведущих украинской программы «Рассмеши комика. Дети» и выиграли 10 тысяч гривен, сообщает tut.by.

На сцену под радостное «мы ваши любимые белорусы!» выбежали 13-летние школьницы из Минска — Диана Щемелинена и Анна Соловьева.

Девочки рассказали, что увлекаются народными и бальными танцами, вокалом и игрой на флейте, а также играют в КВН. По их словам, шутки они придумывали после занятий и даже иногда на уроках.

Им удалось дважды рассмешить комиков и получить за это 10 тысяч гривен (примерно 750 рублей). Анна Соловьева призналась, что потратит выигрыш на подарок своим четырем сестрам.