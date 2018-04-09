50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 миллиардов 27 9.04.2018, 17:28

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«Черный понедельник» для российских олигархов.

Обвал котировок «Русала» стал главным событием дня, однако санкции ударили не только по состоянию Олега Дерипаски – сегодня обеднели многие российские олигархи, пишет Forbes.

Власти США ввели новые санкции 6 апреля, расширив список на 26 человек и 15 компаний. Инвесторы отреагировали на это незамедлительно и начали распродавать российские активы, после чего упал рубль и индекс РТС. В общей сложности российские долларовые миллиардеры за день потеряли больше $12 млрд, свидетельствуют данные Forbes.

Олег Дерипаска F 23 пострадал от новых санкций сильнее других. Под ограничения попали его холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с Дерипаской компаний. Утром 9 апреля, Rusal сообщил, что санкции США поставили его перед угрозой технического дефолта. После этого котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократилось на $1,3 млрд.

Столько же потерял его партнер по «Норильскому никелю» Владимир Потанин F 8 — несмотря на то, что в санкционном списке его нет. Бумаги «Норникеля», в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски – 27,8%), обвалились с утра больше чем на 16% и сейчас торгуются на уровне 9000 рублей за штуку.

Замыкает тройку «антилидеров» Виктор Вексельберг F 10, который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций Rusal. Его потери составили почти $1 млрд.

Богатейший человек России, Владимир Лисин F 3, в новый санкционный список не вошел, однако за сегодняшний день потерял около $540 млн, крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов F 2 — около $530 млн, совладелец «Новатэк« Леонид Михельсон F 1 — около $800 млн, а сенатор Сулейман Керимов F 21 — $840 млн.

Российские власти уже заявили, что компании, подпавшие под санкции США, получат поддержку. «Правительство делает все необходимое для минимизации последствий негативного эффекта», — пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.