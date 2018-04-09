Первый «террорист» на деревне 5 9.04.2018, 17:42

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Как российский поэт Бывшев стал «предателем Родины».

Уже больше четырех лет бывший школьный учитель немецкого языка из Орловской области и фигурант пяти уголовных дел Александр Бывшев гордо носит звание "предатель Родины". Корреспондент "Радио Свобода" выяснил, как любимец местной публики и лауреат литературных премий в одночасье превратился в экстремиста и изгоя, которого сегодня, 9 апреля, осудили на 330 часов общественных работ.

Кромы – небольшой поселок в 40 километрах к югу от Орла с населением семь тысяч человек. Впервые в летописях был упомянут в 1147 году. Когда-то он был уездным городом, одно время входил в состав Киевской губернии. В советское время население сократилось вдвое, и Кромы лишились городского статуса.

Здесь в 1972 году родился поэт Александр Бывшев. Окончив Орловский пединститут, он работал в местной школе учителем иностранных языков. Писал стихи, печатался в российских и иностранных журналах, выпустил два поэтических сборника: "С думой о России" (1998 г.) и "Солнечный зайчик" (2007 г.). Неоднократно становился призером поэтических конкурсов – ну просто гордость поселка.

Все изменилось в 2014 году после "воссоединения Крыма с Россией". Буквально за несколько дней сельский учитель превратился во врага народа.

Уголовный пента-трик

С Александром Михайловичем мы встречаемся в 30 километрах от Кром – в селе Тросна возле здания Кромского районного суда. На 10:30 назначено заседание по третьему уголовному делу против поэта. В 2015 году Бывшев опубликовал на своей страничке в соцсети "Вконтакте" стихотворение "На независимость Украины", которое с легкой руки следственных органов приобрело статус экстремистского. Наказание за вменяемое преступление может быть назначено в виде реального срока.

Накануне поэт узнал про еще одно уголовное преследование. 2 апреля 2018 года Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело по факту публикации экстремистских стихотворений на сайте "Орлец". В официальном пресс-релизе фигурирует "неустановленное лицо", но в действительности дело возбуждено против поэта из поселка Кромы Александра Бывшева. Это уже пятое уголовное дело на счету бывшего школьного учителя.

– Я случайно в интернете наткнулся на новость об уголовном деле, но для меня это не было неожиданностью, – говорит Бывшев. – В прошлом году по поводу этих стихотворений ("Русский дух" и "Могучая куча") меня дважды вызывали в кромской отдел полиции и в Следственный комитет, где демонстрировали многостраничное заключение экспертизы. Я, естественно, воспользовался 51-й статьей Конституции. Разговаривать о литературе с людьми в погонах, которые дактиль от птеродактиля не отличат, глупо.

По словам Бывшева, он сам подсказал сотрудникам, кто автор "разжигающих ненависть" стихов.

– Было сказано, что это сделано неустановленным лицом, но поскольку звание "поэт-экстремист" за мной надежно забронировано, скрывать мне было нечего. И я дал определенные пояснения в соцсетях, чем облегчил работу этих товарищей. Я, если выражаться футбольной терминологией, оформил свой уголовный пента-трик, – иронично отметил Бывшев.

Селфи с врагом народа

Точкой невозврата в жизни Бывшева можно считать 1 марта 2014 года. В этот день он разослал по российским и украинским СМИ антивоенное стихотворение "Украинским патриотам". Резонанс был невероятный. Клеймо "враг народа" сразу же закрепилось за поэтом, а вместе с неожиданной популярностью нарисовалось и первое уголовное дело.

– Все началось с доноса. Местная газета "Заря" опубликовала письмо недовольных кромчан, которым не понравилось, что я в такое непростое время своими стихами подрываю Россию изнутри. Затем за дело взялись компетентные органы. 2014 год – пик отторжения. Тогда было жутко. Эйфория "Крымнаш". Люди при виде меня перебегали на другую сторону дороги, прятались. В моей квартире дважды били окна, – неохотно вспоминает Бывшев.

До марта 2014 года Бывшев был любимцем местной публики. Лауреата литературных премий и призера поэтических конкурсов приглашали на праздники и официальные мероприятия. Сборники его стихов выходили при поддержке администрации.

Из школы Александра Бывшева попросили сразу после возбуждения уголовного дела. Суд назначил ему триста часов исправительных работ и двухлетний запрет на профессию. Александр Михайлович отправился мести улицы, убирать мусор, косить траву на кладбище. Земляков порадовал его новый статус, вспоминает Бывшев: "Селфи делали со мной. Как же, увидеть человека в таком униженном состоянии – для некоторых это бальзам".

– У меня было много друзей, но после всех этих событий они резко отвернулись от меня. Народ запуган страшно. Доходило до того, что один пенсионер мне сказал, что из-за разговора со мной его могут пенсии лишить. И смех, и грех. Обыдление населения жуткое, – с горечью говорит Бывшев.

Свобода слова и право на высказывание собственного мнения обошлись ему в буквальном смысле дорогой ценой. Кромской поэт внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Счета Бывшева заблокированы, а банки отказываются его обслуживать. На его имя и имя его родителей запрещены почтовые переводы и отправления.

– Государство ограбило всю мою семью. Мои родители денежные накопления, которые они собирали всю жизнь, перевели на счет, который зарегистрирован на меня, а все мои счета арестованы. Когда я спросил, можно ли открыть счет на имя родителей, мне было сказано, что у них такая же фамилия, как у меня. А это значит, что они родственники "врага народа".

Александр Бывшев живет в одной квартире с матерью и отцом на первом этаже старого двухэтажного дома. Мать ослепла несколько лет назад, отец – глухой. Единственный доход семьи – пенсия стариков-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе.

"Вы к нам больше не приходите"

– Мне один товарищ заявил: дескать, мне повезло, что сейчас не тридцать седьмой год. Только вся разница между 1937 годом и нынешним – отсутствие расстрелов. А вот атмосфера – один к одному.

Бывшев рассказывает, что в некоторых торговых точках в Кромах его отказываются обслуживать. В фотосалоне, куда он пошел отксерокопировать документы, прямым текстом сказали: "Вы к нам больше не приходите". В других местах просили, раз уж пришел, хотя бы стоять молча или "так часто не приходить".

– Мол, поселок небольшой, все друг друга знают, вдруг что-то такое подумают, – поясняет Бывшев.

Директриса школы, в которой он когда-то работал, однажды вызвала наряд полиции, когда он проходил мимо. Объясняла потом, что перестраховалась, поскольку не знала, с какими намерениями возле школы шатается "антироссийский экстремист". Для бывших коллег Александр – предатель, который "в жесткой форме критикует российскую власть и российскую политику в отношении Крыма". А еще он экстремист и русофоб.

Двухлетний запрет на профессию в 2015 году превратился в пожизненный: как раз в самый разгар очередного судебного процесса в Трудовой кодекс были внесены изменения, по которым судимые за экстремизм лишаются права преподавать навсегда. Александр Бывшев никогда не сможет вернуться в школу, если, конечно, не изменится закон.

– Коллеги, кстати, на суде удивлялись, почему только одно уголовное дело завели, стихов же у меня много. Следственные органы, как видите, прислушались к чаяниям трудящихся масс, – смеясь, отмечает Бывшев.

Некоторые ученики, рассказывает Александр Михайлович, оказались умнее учителей и своих родителей: при встрече на улице ученики здороваются, а коллеги отворачиваются.

– Родитель одного из учеников рассказывал мне, что на уроке учитель говорил: "Хоть бы Бывшева посадили". На уроке! И это те люди, которые на суде кричали, что такого, как я, до детей допускать нельзя. А такие беседы на уроке проводить можно? – задается риторическим вопросом Александр.

Отношение с соседями у Бывшева специфические. В приватных беседах они стараются вести себя сдержанно и даже выражают слова поддержки, а вот в показаниях пишут уже совсем другое. Но Александр относится к этому с пониманием.

– Соседи уже привыкли выступать в роли постоянных понятых во время обысков. Лишнего ничего стараются не говорить, боятся. Я их тоже могу понять. У кого-то родственники работают в администрации, кто-то занимается бизнесом. Мой случай – это такая показательная порка. Людям продемонстрировали, что будет с человеком, который посмел рот открыть, – с досадой говорит Бывшев.

Либо подменили, либо подкупили

На суде по делу "Украинских патриотов" Людмила Агошкова, та самая директриса, которая вызвала наряд милиции на гуляющего возле школы Бывшева, заявила, что когда Крым вернулся, все это событие приветствовали и радостно скандировали "Крым наш!". Один только Бывшев не радовался, называя российских солдат оккупантами. По ее словам, такого от него никто не ждал. Раньше ведь он писал другие стихи – про войну с фашистами и про детей. А теперь вдруг стал "предателем".

Так же рассуждали и другие свидетели-разоблачители. Все сошлись во мнении, что Бывшева либо подменили, либо подкупили. Третьего не дано.

Александр Бывшев напоминает, что сатирические оппозиционные стихи писал с самого начала – высмеивал и Ельцина, и Путина. Его политическую сатиру публиковала, в том числе, и орловская коммунистическая пресса.

– Я следил за событиями в Украине еще задолго до событий на Майдане. У меня мама родом из Украины. В детстве я часто бывал у бабушки в Черниговской области. Просто в определенный момент я не смог молчать. Я увидел всю эту агрессию и откровенное вранье российской пропаганды. Как гражданин, я счел своим долгом поддержать братский народ. Имперские амбиции земляков мне не близки и даже противны, – спокойно говорит Бывшев.

По словам поэта, очередные уголовные дела только убеждают его в своей правоте: за четыре с половиной года гонений ни одну написанную им строчку никто не смог опровергнуть.

– Это же несерьезная дискуссия, когда я привожу доводы, а в ответ – новое уголовное дело. Отморозки из НОД мне вообще сказали: "Мы с вами спорить не будем, мы вам заткнем глотку", – замечает Бывшев.

"Уголовное преследование вдохновляет"

По словам Александра, после президентских выборов 18 марта ему все активнее стали "перекрывать кислород". Власть потихоньку съезжает с катушек, а высокий процент поддержки Путина сильно развязывает ей руки, считает он. Сам Бывшев на выборы не ходил, бойкотировал их вместе с родителями. "Это не выборы, а фарс!" – уверенно заявляет поэт.

Несмотря на все трудности и всеобщую "любовь" односельчан, Бывшев не собирается опускать руки. Отступать уже некуда. В борьбе за справедливость и свое честное имя он намерен идти до конца, хотя строить планы на будущее в атмосфере постоянного стресса практически невозможно.

– Стихи пишутся сейчас каждый день. Уголовное преследование вдохновляет и дает новые темы. Сегодня, например, до суда я уже написал стихотворение. На самом заседании, может, еще одно напишу, – говорит Бывшев. – Слава Богу, стали переводить: на английский, на украинский, на белорусский, даже на грузинский. Поспособствовал Михаил Николаевич Саакашвили.

В 2015 году сборник стихов Бывшева под названием "Кровавая память" выпустили в Чикаго. Тираж разошелся по всему миру, а издателя вызвали в ФБР. Агентам хотелось знать, как человек, находящийся в одном списке с "Аль-Каидой" и Усамой бен Ладеном, смог издать книгу в Америке. С тех пор чикагский издатель перестал выходить на связь.

На российское правосудие у Бывшева надежды уже нет. По материалам дела он – экстремист-рецидивист. Оправдательных приговоров по вменяемой ему статье – 0,8%. У Александра не было сомнений, что приговор будет обвинительный.

– Мы с адвокатом обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Сейчас она на стадии коммуникации. После нашему правительству, образно говоря, будет выставлен ультиматум, чтобы они отменили все это безобразие. А затем уже будет решение европейского суда. Но в Страсбург нам еще не раз придется обращаться. Прыжки по граблям в России никто не отменял, – с грустью говорит Бывшев. – Если у нас в государстве такая серьезная борьба с терроризмом, то я не понимаю, почему мне до сих пор продают хлеб и молоко? Это же помощь терроризму, или нет? Почему свет, газ и канализация еще работает? Надо все перекрыть!

На последнем судебном заседании гособвинитель запросил для Бывшева 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. По мнению прокурора, вина поэта доказана полностью, "стихотворение "На независимость Украины" является уничижительным для русского народа". Адвокат Владимир Сучков с доводами прокурора не согласился. Он считает стихотворение безобидным и не видит действиях своего подзащитного состава преступления. 9 апреля было вынесено решение суда: поэта приговорили к еще 330 часам общественных работ.