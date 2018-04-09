Как минчанин превратил старую «хрущевку» в элитную квартиру 7 9.04.2018, 17:58

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Виталий потратил на ремонт квартиры $16 000 и 11 месяцев.

Минчанин Виталий 12 лет назад купил «убитую хрущевку» в центре города, отстроил с нуля, а теперь продает в три раза дороже, пишет Realt.by.

В 2005 году двухкомнатная квартира с проходной гостиной досталась Виталию за $30 000. Еще $16 000 и 11 месяцев работы ушли на ремонт.

– Я купил эту квартиру для жизни, поэтому хотелось все сделать основательно. На тот момент не было новостроек с окнами в пол. Их и сейчас, кстати, не очень много. А тогда квадратный метр в монолитно-каркасной новостройке стоил чуть ли не вдвое дороже, чем здесь, – говорит Виталий.

Львиную часть расходов в ремонте заняло согласование французского окна, стеклопакет и радиаторы, которые из-за перепланировки пришлось перенести. На это Виталий потратил около $5000.

– ЖЭС просто согласовывает время для отключения тепла, не интересуясь никакими подробностями. Старается, чтобы большинство людей в это время были на работе, – вот и все. В общем, я выдолбил стену ниже окна и перенес радиатор, чтобы он примыкал к внутренней стене квартиры. Ну и, конечно, установил стеклопакеты. Что касается согласования перепланировки с исполкомом – всей бюрократией занимался специально нанятый человек. Эта услуга «под ключ» стоила 1200 долларов, – рассказал Виталий.

Спустя 13 лет Виталий вновь решил сменить обстановку: на этот раз он хочет построить мансардную квартиру, а эту квартиру выставил на продажу за $65,9 тысячи.