Названы 10 самых живучих автомобилей 2 9.04.2018, 18:12

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Американцы огласили список машин, которые способны пройти свыше 320 тысяч километров.

Для многих современных машин подобные пробеги фактически недостижимы. Тем не менее, на планете еще есть выносливая и поразительно живучая техника.

Интернет-ресурс ISeeCars назвал героев нашего времени, проанализировав данные по 13,5 миллионам машин, выпущенных с 1981 по 2017 год, передает autorambler.ru.

Львиную долю хит-парада составляют полноразмерные SUV. В лидерах – Toyota Sequoia. В настоящее время 6,6% от общего количества этой модели имеют пробег свыше 320 тысяч километров.

Вторую строчку занял Ford Expedition (5,4%), а на третьем месте слегка отставший от него Chevrolet Suburban (5,2%).

Следом идет среднеразмерный внедорожник Toyota 4Runner (4,2%) и GMC Yukon XL (3,9%), аналог Chevy Suburban.

Во второй пятерке отметился Chevy Tahoe (3,8%) и его чуть более люксовый аналог GMC Yukon (2,8%), а также среднеразмерный пикап Toyota Tacoma (2,6%).

Единственный седан в рейтинге – большая переднеприводная Toyota Avalon (2,4%). Есть и минивэн Honda Odyssey с тем же результатом (2,4%).