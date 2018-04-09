Лявон Вольский едет в тур по Беларуси 9.04.2018, 18:20

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: nn.by

Музыкант отправляется в тур по Беларуси впервые за 10 лет.

Группа Volski во главе с Лявоном Вольским отправляется в тур по Беларуси. Концерт в Гродно пройдёт в клубе «Галактика» 12 мая, передает «Вечерний Гродно».

— В последний раз я ездил в тур по Беларуси еще с N.R.M. в 2008 году. Это было так давно, что просто не верится, — рассказал журналистам Лявон Вольский. — Будем рады видеть всех. Программа в туре будет бескомпромиссно электрическая и энергичная.

Во время выступления Лявон Вольский исполнит легендарные композиции из репертуара N.R.M., «Мроі», а также из альбомов «Грамадазнаўства» и «Псіхасаматыка».

Первоначально концерт в Гродно был запланирован на 5 мая, однако позже дату перенесли — следите за информацией в социальных сетях, а также уточняйте информацию по телефону +375 (33) 90 11 304.