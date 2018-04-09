Алексей Кучук будет тренировать «Крумкачоў» в сезоне-2018 9.04.2018, 18:39

Алексей Кучук

Кучук возглавлял дубль «Крумкачоў» с начала 2016 года, а в мае 2017 года стал главным тренером основного состава.

Главным тренером НФК "Крумкачы" (Д3) в сезоне-2018 будет Алексей Кучук. Помогать ему будут Павел Волчецкий и Александр Лукаш (тренер вратарей).

Кучук возглавлял дубль "Крумкачоў" с начала 2016 года, а в мае 2017 года стал главным тренером основного состава команды.

Под его руководством "вороны" провели 23 игры (21 в высшей лиге-2017 и 2 в Кубке Беларуси-17/18), в которых одержали 5 побед, 8 раз сыграли в ничью и потерпели 10 поражений, сообщает (пресс-служба http://krumka.by/news/1035-aleksej-kuchuk-budet-trenirovat-krumkachy-v-novom-sezone) клуба.

Чемпионат во второй лиге стартует 15 апреля. "Крумкачы" дома примут "Ошмяны-БГУФК" на стадионе РЦОР-БГУ.