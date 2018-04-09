Что будет с биткоином? 3 9.04.2018, 18:55

Советы от трейдера.

Криптовалюта Bitcoin на крупной бирже Bitfinex резко подешевела до отметки в $6 700, передает РБК. Еще несколько часов назад курс монеты превышал $7 180, на протяжении последних двух дней BTC рос в цене. Эксперт аналитического портала TradingView Дмитрий Лавров считает, что в ближайшее время монета опустится до уровня в $6 500.

По мнению специалиста, это крайне важная отметка. После того, как курс BTC снизится до нее, можно будет делать дальнейшие прогнозы. Эксперт считает, что возможно два варианта развития событий — альткоин либо продолжит падать и опустится до минимума в $6 000, либо его цена начнет расти и вновь достигнет отметок в $7 000 — $7 500.

Вчера, 8 апреля, когда курс монеты преодолел уровень в $7 000, Дмитрий Лавров написал, что, несмотря на рост цены, биткоин может резко подешеветь в ближайшее время, так как объемы торгов по-прежнему остаются низкими. Отчасти из-за этого на рынке сейчас царит крайне нестабильная ситуация, считает эксперт.

Специалист отметил, что в долгосрочной перспективе биткоин может опуститься до отметки в $5 000. Однако, если его курс начнет расти и закрепится выше $7 000, то может преодолеть уровни в $8 000 и $9 000, после чего монета должна достигнуть отметки в $20 000.