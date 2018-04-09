Глава «Нафтогаза»: «Северный поток-2» - это троянский конь для ЕС 9.04.2018, 19:06

«Нафтогаз» работает над тем, чтобы объяснить европейским коллегам, почему этот проект противоречит интересам ЕС.

Газопровод «Северный поток-2» - это троянский конь для Европейского Союза. Об этом в интервью для Deutsche Welle заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Он отметил, что Нафтогаз работает над тем, чтобы объяснить европейским коллегам, почему этот проект противоречит интересам ЕС и почему, в случае его реализации, потом придется «серьезно расплачиваться».

Ценой за запуск «Северного потока-2» будет «раскол в Евросоюзе», считает Коболев.

По мнению главы Нафтогаза, для достижения этой цели Москва применит тактику «разделяй и властвуй».

«Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы». Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - объяснил Коболев.

Как сообщалось ранее сегодня, президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод «Северный поток-2» «политической взяткой за лояльность к России».